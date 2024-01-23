Bosch планує скоротити 1200 робочих місць у підрозділі програмного забезпечення до кінця 2026 р.

23 января 2024 г., 13:35

Bosch має намір скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року, заявив у четвер представник компанії.



Основною причиною цього кроку, який передбачає скорочення 950 робочих місць лише в Німеччині, є значно повільніший, ніж очікувалося, розвиток повністю автоматизованого водіння, повідомляє Handelsblatt.



«Слабка економіка і висока інфляція, викликана, серед іншого, зростанням цін на енергоносії та сировину, наразі уповільнюють перехід», - йдеться в заяві компанії.

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