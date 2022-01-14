Intel обновила линейку процессоров для IoT-систем

14 января 2022 г., 13:15

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На конференции CES 2022 Intel представила процессоры Intel Core 12-го поколения (под кодовым названием Alder Lake серий S и H), специально оптимизированные для периферийных вычислений. Эти процессоры созданы на базе новой гибридной архитектуры Intel с производительными (Performance) и энергоэффективными (Efficient) вычислительными ядрами с поддержкой технологии Intel Thread Director.



Новые процессоры обладают увеличенным числом вычислительных ядер и расширенными функциями графики, мультимедиа, средств отображения и ИИ для ускорения работы современных приложений интернета вещей (IoT).



«Процессоры Intel Core позволяют нашим заказчикам приблизиться к формированию программно-определяемой среды на границе сети — от создания насыщенного визуального контента до запуска критически важных рабочих нагрузок на единой платформе», — сказал Джон Хили (John Healy), вице-президент подразделения Intel Internet of Things Group и генеральный менеджер по управлению платформами и поддержке клиентов.



Как подчеркивается, сочетание новой гибридной архитектуры и технологического процесса Intel 7 обеспечивает семейство процессоров Intel Core 12-го поколения характеристиками, которые выделяют их среди решений для розничной торговли, здравоохранения, производства и видеонаблюдения. Также производитель обращает внимание на расширенные возможности для решения задач ИИ и глубокого машинного обучения без использования дополнительного оборудования. Плюс к этому расширенные возможности интегрированных графических модулей для поддержки дисплеев 4K и 8K.



Развитая экосистема и поддержка сообщества разработчиков открытого кода для работы с различными операционными системами, позволит заказчикам решений IoT на базе представленной платформы выбирать оптимальные программные платформы для своих решений.



Настольные процессоры Intel Core 12-го поколения для IoT (Alder Lake серии S) показывают до 1,36 раз бóльшую производительность в однопоточных и до 1,35 раз в многопоточных задачах по сравнению с Intel Core 10-го поколения. Кроме того, новые процессоры до 1,94 раз более эффективны при обработке графики и до 2,81 раз быстрее при исполнении обученных нейронных сетей для обработки изображений на графическом процессоре. Процессоры Intel Core 12-го поколения оснащены графикой Intel UHD Graphics 770 на базе архитектуры Intel Xe, которая обеспечивает виртуализацию дисплеев и подключение до четырех независимых мониторов. Поддержка PCIe 5.0/PCIe 4.0 и памяти DDR5/DDR4 в сочетании с функциями безопасности и управления наряду со средствами работы с ИИ помогают повысить результативность работы в приложениях IoT.



Процессоры Alder Lake для IoT имеют до 16 ядер и до 24 вычислительных потоков, обладают расчетной тепловой мощностью от 35 Вт до 65 Вт и функциями для работы в режиме реального времени. Они рассчитаны на длительный срок службы и долгосрочную поддержку программного обеспечения.



Рост производительности мобильных процессоров Intel Core 12-го (Alder Lake серии H) поколения для решений IoT по сравнению с процессорами Intel Core 11-го поколения составляет до 1,18 раз в многопоточных задачах, а также до 2,29 раз по эффективности графики. Модельный ряд содержит до 14 ядер и до 20 вычислительных потоков с расчетной тепловой мощностью от 35 Вт до 45 Вт.



Intel также анонсировала процессоры Intel Core 12-го поколения серий U и P с расчетной тепловой мощностью от 15 Вт до 28 Вт. Четыре порта вывода изображения позволяют развертывать полноценные видеостены, а мощная реалистичная графика Intel Iris Xe в сочетании с поддержкой ИИ позволяет реализовывать сценарии обработки информации и компьютерного зрения.



Заказчики из сфер розничной торговли, банковских услуг, гостиничного бизнеса и образования используя новые решения Intel смогут улучшить консолидацию рабочих нагрузок и повысить качество обслуживания благодаря четырем каналам вывода изображения для создания видеостен, а также интерактивным доскам и терминалам с поддержкой ИИ для предоставления аналитики данных.



Клиенты из сегмента промышленного производства смогут более эффективно использовать компьютерное зрение для контроля качества изделий в сочетании с интерфейсом «человек-машина» и индустриальными ПК.



В здравоохранении заказчики смогут повысить качество медицинской визуализации в таких устройствах, как ультразвуковые аппараты с функциями ИИ/аналитики для систем диагностики, телемедицины и робототехники.



При решении задач безопасности заказчики с новыми платформами компании смогут задействовать компьютерное зрение при внедрениях на периферии, в сетевых видеорегистраторах с возможностями ИИ, а также использовать эту технологию для таких отраслей как «умные здания», «умные фабрики» и «умный город».

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