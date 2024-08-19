Lenovo PCCW Solutions посилює практики роботи з даними та маркетинговими хмарними технологіями

19 августа 2024 г., 13:45

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Lenovo PCCW Solutions (LPS), підрозділ Lenovo з надання технологічних послуг, оголосив про завершення стратегічних придбань Explora та Eleven Digital, що повинно підсилити його практику роботи з даними та компетенції в сфері маркетингових хмарних рішень.

Зазначається, що цей крок зміцнює базу даних, необхідну для технологічних інновацій, а також Центр передового досвіду Lenovo в галузі штучного інтелекту (AI Center of Excellence), що дає можливість компаніям прискорити розвиток у галузі штучного інтелекту.

Explora - компанія, що спеціалізується на обробці мультихмарних даних та рішень у галузі штучного інтелекту. Вона надає сучасний технологічний стек для трансформації даних, бізнес-аналітики, аналізу даних, автоматизації робочих процесів, управління даними та послуг із забезпечення якості.

Досвід Eleven Digital сконцентровано у сфері маркетингових хмарних технологій та управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Її сервіси допомагають замовникам досягти бізнес-цілей завдяки впровадженню аналітики даних.

Підкреслюється, що Інтеграція Explora та Eleven Digital посилює команду LPS, яка налічує понад 4 000 експертів. «LPS з нетерпінням чекає на нову синергію від цих придбань, яка значно розширить наші можливості в галузі штучного інтелекту та управління даними, - зазначив д-р Тед Суен (Ted Suen), заступник генерального директора LPS. - Вливання нового досвіду прискорить наш прогрес у предиктивній аналітиці, обробці природної мови, маркетинговій розвідці, CRM та інших передових сферах, підвищуючи рівень аналітики на основі даних та рішень на основі штучного інтелекту, що сприятимуть трансформації бізнесу». Розширюючи спектр своїх інноваційних технологічних пропозицій, LPS зміцнює свою позицію надійного цифрового радника для бізнесу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Згідно зі звітом Lenovo Global CIO Report 20241, «низька якість даних» входить до п'ятірки найбільших перешкод на шляху впровадження AI. Лінда Яо (Linda Yao), головний операційний директор і керівник відділу стратегії групи рішень і послуг Lenovo, підкреслила вирішальну роль цілісності даних для успішного розгортання AI. «Високоякісні моделі штучного інтелекту потребують фундаменту з надійних даних. Завдяки цим стратегічним придбанням центр обробки даних Lenovo може забезпечити надійність даних, що має вирішальне значення для досягнення високих результатів у галузі АІ», - зазначила Яо.

Звіт також показує, що 81% ІТ-директорів стверджують, що вони використовують сторонні засоби AI. «Більше того, Lenovo AI Center of Excellence здатний задовольнити зростаючий попит на забезпеченні необхідного рівня безпеки та зменшення часу імплементації рішень на базі AI. На думку опитаних ІТ-директорів, це дві основні перешкоди на шляху впровадження AI. Наші фахівці з аналізу даних, архітектори та інженери прискорюють шлях до впровадження потужного, відповідального та сталого AI», - додала Лінда Яо.

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