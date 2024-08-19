Виробники АІ-чипів Rebellions і Sapeon домовилися про злиття

Як повідомляє Reuters, південнокорейські виробники чипів штучного інтелекту Rebellions та Sapeon Korea підписали остаточну угоду про злиття.

Компанії оголосили про переговори про злиття в червні. Ця угода є спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам з виробництва чипів для АІ, таким як Nvidia.

Sapeon і Rebellions домовилися про злиття на основі співвідношення вартості акціонерного капіталу 1:2,4 між двома компаніями, що відображає їхні корпоративні цінності та активи. Після злиття компанія Sapeon Korea, хоча й залишиться, змінить назву на Rebellions і буде очолена нинішнім керівництвом Rebellions і генеральним директором Rebellions Пак Сун Хьоном (Park Sung-hyun).



За умовами угоди нинішні акціонери Sapeon - SK Telecom, SK Square і SK Hynix - продадуть 3% своїх акцій Sapeon до злиття. Після злиття SK Telecom залишиться стратегічним інвестором.



Sapeon Korea було виділено з внутрішньої науково-дослідної організації SK Telecom у 2016 році. У 2020 році компанія представила перший південнокорейський напівпровідник зі штучним інтелектом для центрів обробки даних, а в листопаді 2023 року випустила наступний чіп, X330.



Компанія Rebellions була заснована 2020 року. У липні Rebellions отримала інвестиції в розмірі 15 мільйонів доларів від Wa'ed Ventures, венчурного підрозділу Saudi Aramco. Rebellions заявили, що це збільшило загальний обсяг фінансування до більш ніж 225 мільйонів доларів.Вона почала масове виробництво свого чипа Atom AI цього року, плануючи запустити наступний чип Rebel до кінця року.



«Підписання цієї угоди значно зміцнить наші позиції на світовому ринку напівпровідників для AI - однієї з ключових частин ланцюжка створення вартості AI, яку ми розробляємо», - йдеться в заяві Рю Янг-Санга (Ryu Young-sang), генерального директора SK Telecom. «Ми продовжимо стратегічні інвестиції та спільну роботу, щоб стати лідером в епоху AI».



У тій же заяві Пак Сун Хьон, співзасновник і генеральний директор компанії Rebellions, сказав: «Південна Корея вже давно є лідером у виробництві напівпровідників з пам'яттю. Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб поширити це лідерство на сферу логічних мікросхем і штучного інтелекту завдяки цьому знаковому об'єднанню».