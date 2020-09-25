Карта памяти WD Purple на 1 ТБ создана для видеокамер с поддержкой ИИ

25 сентября 2020 г., 15:15

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Компания Western Digital дополнила линейку решений для хранения данных WD Purple картой памяти microSD на 1 ТБ, разработанной специально для эффективной и надежной работы в режиме 24/7. Накопитель создавался для использования в смарт-камерах, видеорегистраторах с поддержкой глубокого обучения и видеоаналитики. Решения Western Digital в комбинации с устройствами смарт-видео позволяют в разы повысить производительность, надежность, а также общую операционную эффективность.

Накопитель WD Purple 1TB microSD предназначен для AI-камер, основного или резервного хранения данных. Продукт основан на передовой 96-слойной технологии 3D NAND от Western Digital и обеспечивает сочетание сверхвысокой долговечности до 500 циклов P/E. Карта устойчива к атмосферным воздействиям, влаге и выдерживает температуры от -25 до 85°C. В совместимых камерах монитор исправности карты позволяет потребителям определять оставшийся ресурс и необходимость обслуживания.

Согласно отчету Video Surveillance & Analytics Intelligence Service, поставки камер, поддерживающих deep learning, будут продолжать расти в среднем на 67% ежегодно (с 2019 по 2024 гг.). Количество сетевых видеорегистраторов, поддерживающих глубокую аналитику, вырастет на 37%. Также ожидается, что поставки оборудования для видеоаналитики вырастут на 43%. Новое исследование, проведенное по заказу Western Digital среди интеграторов систем видеонаблюдения Северной Америки, показало: 76% опрошенных уверены, что роль видеоаналитики и ИИ растет с каждым днем.

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