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Axis представила специальные камеры для транспорта

25 сентября 2020 г., 14:45
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Axis представила специальные камеры для транспорта

Компания Axis Communications представила две новые купольные камеры для бортового наблюдения AXIS P3925-R и AXIS P3935-LR. Новые модели сконструированы специально для установки внутри транспортных средств – в автобусах, поездах, автомобилях экстренных служб – и обеспечивают, как отмечается, высокое качество изображения, а также обладают расширенными вычислительными ресурсами для аналитической обработки данных.

AXIS P3925-R и AXIS P3935-LR оснащены технологиями Axis Forensic WDR и Axis Lightfinder, которые гарантируют высокое качество изображений в условиях контрастного освещения и четкие цветные изображения практически в полной темной темноте.  Камеры можно установить на приборной панели водителя и направить вперед для видеофиксации дорожной обстановки перед автомобилем – эта функция будет особенно полезна для полицейских машин и машин скорой помощи. Встроенная электронная стабилизация изображения позволяет получать четкую картинку, несмотря на тряску. Кроме того, в модель AXIS P3935-LR встроены ИК-светодиоды невидимого спектра (940 нм), которые позволяют вести наблюдение в полной темноте, не отвлекая водителя и пассажиров.

Также отмечается, что специально разработанные для бортового видеонаблюдения, камеры соответствуют нормативным требованиям транспортной отрасли, включая стандарты EN50155, EN45545 и NFPA 130. Прочный металлический корпус в исполнении IP66 и IP67 защищает устройства от воды, коррозии и пыли и имеет вандалозащитное исполнение класса IK10. Помимо этого, AXIS P3935-LR оснащена встроенным микрофоном и поддерживает двустороннюю передачу звука, что позволяет при необходимости обращаться к потенциальным нарушителям и тем самым предотвращать преступления. Мощные вычислительные ресурсы новых камер позволяют легко добавлять любые требуемые аналитические приложения. Благодаря наличию версий с разъемами M12 и RJ45 камеры можно быстро установить на всех видах транспорта.

Представленные камеры надежно защищены от несанкционированного доступа и взлома: встроенное программное обеспечение с цифровой подписью и режим защищенной загрузки гарантируют, что в устройствах используется только подлинное ПО, а при необходимости режим безопасной загрузки обеспечит полное отсутствие вредоносного ПО после сброса параметров камер к заводским настройкам.


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