ІВМ пропонує чотири безплатні курси українською мовою на платформі SkillsBuild

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За ініціативи «Міністерства цифрової трансформації України» команда IBM переклала українською мовою деякі базові курси. Наразі компанія пропонує на безоплатній платформі SkillsBuild чотири курси українською. До цього переліку входять:
5 модулів загальною тривалістю 8 годин. Курс присвячений soft skills: критичне мислення, гнучкість, співпраця з колегами та розв'язання проблем.
4 модулі тривалістю 6 годин. Розповість про основи персональної кібербезпеки та дозволить стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності.
6 модулів тривалістю 7 годин. Присвячений таким технологіям, як: штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика, Інтернет речей.
Курс з підготовки до першого робочого місця
4 модулі тривалістю 7 годин. Хочете вміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших? Або будувати особистий бренд у соцмережах? Чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу? Курс допоможе з упевненістю розпочати пошуки роботи.
Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт
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