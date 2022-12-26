ІВМ пропонує чотири безплатні курси українською мовою на платформі SkillsBuild

26 декабря 2022 г., 17:15

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За ініціативи «Міністерства цифрової трансформації України» команда IBM переклала українською мовою деякі базові курси. Наразі компанія пропонує на безоплатній платформі SkillsBuild чотири курси українською. До цього переліку входять:

Курс професійних навичок

5 модулів загальною тривалістю 8 годин. Курс присвячений soft skills: критичне мислення, гнучкість, співпраця з колегами та розв'язання проблем.

Курс основ кібербезпеки

4 модулі тривалістю 6 годин. Розповість про основи персональної кібербезпеки та дозволить стати на крок ближче до впевненої цифрової грамотності.

Курс сучасних технологій

6 модулів тривалістю 7 годин. Присвячений таким технологіям, як: штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані та аналітика, Інтернет речей.

Курс з підготовки до першого робочого місця

4 модулі тривалістю 7 годин. Хочете вміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших? Або будувати особистий бренд у соцмережах? Чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу? Курс допоможе з упевненістю розпочати пошуки роботи.

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