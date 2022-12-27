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ASBISc передасть 5000 iPad учням зі шкіл, зруйнованих внаслідок агресії

27 декабря 2022 г., 8:15
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Компанія ASBISc Enterprises повідомила про старт масштабного партнерського соціально-гуманітарного проєкту на підтримку освітнього процесу у школах, зруйнованих внаслідок бойових дій.

До 12 навчальних закладів, перелік яких надано Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України будуть передані 5000 Apple iPad.

Загалом в нашій країні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйнованих внаслідок повномасштабного вторгнення.

Напередодні Великого свята Різдва Христового, 23 грудня, всі 451 учнів школи у Бучанському районі Київської області вже отримали сучасні пристрої з повним комплектом навчальних програм, затверджених МОН України. Це дозволить школярам отримувати сучасну та якісну освіту з будь-якого куточка України. А спеціально розроблене та проведене для вчителів навчання від сертифікованих тренерів Apple допоможе легко інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

Реалізація такого масштабного проєкту стала можливою завдяки синергії зусиль та можливостей партнерів: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства Освіти і Науки України, НГО «7Fields».

«Якісна, сучасна й безперервна освіта українських дітей – це запорука майбутнього нашої держави. Саме сьогоднішні школярі будуватимуть Україну як країну майбутнього після нашої Перемоги. На їхню долю випало багато випробувань, адже живуть вони в непростий час. Проте ми не можемо дозволити, щоб війна позбавила їх освіти й майбутнього, як зараз намагається позбавити дитинства, – наголосив Віталій Мельниченко, директор ТОВ ПІІ “АСБІС-Україна” – Я вдячний всім партнерам, які вже долучилися до цього проєкту. Завдяки їхній підтримці 12 повністю або частково зруйнованих шкіл отримають пристрої для навчання. Проте таких шкіл в Україні сотні. Учні кожної з них чекають на свій шанс здобути освіту. Тому ми запрошуємо бізнес, взяти участь у цій ініціативі та долучатися до партнерства заради кращого майбутнього дітей та України».

Міжнародна компанія ASBISc Enterprises, яка представлена в Україні фірмами АСБІС-Україна, Breezy Україна, iOn та iSupport, уважно слідкує за ситуацію та ініціює надання підтримки там, де вона є найбільш необхідною. З 24 лютого група передала десятки тисяч медичних виробів та аптечок; 10 автомобілей та 20 авто швидкої допомоги з повним комплектом обладнання та медикаментів; сучасне медичне обладнання для лікарень, зокрема лапараскопічний стенд, апарат УЗД, лазер для лікування судинних патологій, медичне обладнання для забору та переливання крові, мобільні рентген-апарати; ноутбуки, планшети, електрогенератори, блоки живлення та інше обладнання й предмети першої необхідності.

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