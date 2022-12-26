Масовий спалах COVID в Китаї може завдати великих збитків бізнесу Apple та іншім великим гравцям

26 декабря 2022 г., 16:05

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Технологічні компанії з виробничими потужностями в материковому Китаї, включаючи Apple, с тикаються з багатомісячними перебоями на тлі масового спалаху COVID-19 в Піднебесній після того, як Комуністична партія Китаю відмовилася від своєї політики нульового рівня захворюваності.



Те, що COVID порушує роботу західних технологічних компаній в країні, не є чимось новим. Компанія Apple зіткнулася із затримками у виробництві ще в лютому 2020 року, до того, як вірус поширився на захід, і відтоді має проблеми з виробництвом, але ситуація, що склалася зараз, є безпрецедентною.



Політика нульового рівня захворюваності означала, що кожен, хто мав позитивний результат тесту або контактував з хворими, був ізольований та поміщений на карантин. Ця політика залишалася чинною до початку цього місяця, коли перед обличчям безпрецедентних протестів і стрімкого уповільнення економіки КПК, на подив багатьох, відступила і відмінила цю політику.



Багато великих технологічних компаній працюють з виробниками, що мають потужності у Китаї, але Apple, завдяки своїм відносинам з Hon Hai Precision Industry (Foxconn), є, мабуть, найвідомішою. Протести та громадянська непокора в Китаї не допускаються, саме на заводі Foxconn по виробництву iPhone в Чженчжоу почалися перші значні ознаки протесту проти нульового COVID. Apple 6 листопада попередила, що поставки iPhone 14 Pro і iPhone Pro Max будуть нижчими, ніж очікувалося, але мало хто з них знав, що станеться менш ніж через два місяці.



Встановивши нульовий рівень захворюваності на COVID, Пекін зараз переживає найбільший спалах не тільки цього вірусу, але, ймовірно, і будь-якого іншого в історії. За різними оцінками, кількість нових випадків COVID становить 37 мільйонів на день, а станом на 24 грудня - 250 мільйонів. Справжня цифра, можливо, ніколи не буде відома, оскільки Китай припинив публікацію даних на тлі масового спалаху. Лікарні переповнені і експерти вважають, що найгірше ще попереду.



Financial Times повідомляє, що експерти з ланцюжків поставок попереджають, що зростає ризик багатомісячних перебоїв у постачанні iPhone. На відміну від попереднього спалаху на фабриці iPhone в Чженчжоу, цей збій буде набагато більш масштабним через потенційну нестачу робочих рук на заводах з виробництва компонентів і складальних лініях по всій країні.



"Ми повинні побачити, як відсутність працівників вплине на багато операцій, причому не тільки на заводах, але і на складських, дистриб'юторських, логістичних і транспортних об'єктах", - сказала FT Біндія Вакіл (Bindiya Vakil), генеральний директор компанії Resilinc, що займається картографуванням ланцюжків поставок.



Очікується, що проблеми з ланцюжком поставок також вплинуть на прибуток Apple. Аналітики вважають, що виторг компанії впаде нижче рекордного показника в 123,9 млрд дол. в тому ж кварталі минулого року, а прибуток, як очікується, буде нижче 8%, але це тільки за останній квартал цього року. Наступний рік може бути ще гіршим.



Слід також зазначити, що Apple отримує з материкового Китаю п'яту частину свого доходу. Ситуація, що склалася, впливає не тільки на виробництво, але й на торгівлю, причому магазини Apple в Піднебесній вже скорочують години роботи через брак вільних працівників. Існує також занепокоєння, що з огляду на кризу китайські споживачі також припинять витрачати кошти на товари не першої необхідності, доки не мине найгірша стадія спалаху.



Apple не єдина, хто стикається з проблемами. Компанія Tesla повідомила, що призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї. Очікувалося, що завод закриється на Новий рік, але рішення було прийнято раніше, ніж прогнозувалося.

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