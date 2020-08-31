Итоги недели: 20% - смартфоны минус, смартчасы плюс; 200 млрд долл. у Безоса; BabbleLabs улучшит Cisco Webex; 50,1 млрд долл. на ИИ

31 августа 2020 г., 3:56

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Пожалуй, самой главной новостью недели, удивившей многих, было сообщение о квартальных результатах на рынке смартфонов.

Продажи этих устройств упали на 20%, согласно замерам Gartner. Влияние пандемии COVID-19 все же сказалось на этом сегменте, на волне победных реляций и роста акций в технологическом секторе, все забыли о том, что карантин во многих странах был достаточно жесткий и это не могло не сказаться на сбыте наиболее популярных устройств. Среди ключевых вендоров наиболее глубокий спад оказался у Samsung. Apple почти достигла уровня прошлогодних продаж. Хотя Huawei также ушла в минус, в квартальном сопоставлении у компании рост на 24,7%. На основных рынках сбыта наиболее ощутимый провал в продажах (-46% «YoY») показала Индия. Продажи в Китае по итогам квартала просели на 7%.

Выручка же мирового рынка умных часов в первом полугодии 2020 г. также изменилась на 20% за год — но здесь она выросла по данным Counterpoint Research. Компания Apple укрепила свое доминирование как в натуральном, так и денежном отношениях. За счет высокого спроса на Apple Watch S5, за лидером оказалась половина рынка исходя из выручки. За счет высокого роста продаж (+57% «YoY»), в особенности серии Watch GT2 на китайском и азиатских рынках, где рост превысил 90%, Huawei вышла на вторую строку рейтинга поставщиков. Наиболее динамично растущими брендами признаны Amazfit (+51% «YoY») и Xiaomi (+47% «YoY»).

Amazon на днях, кстати, также вышла в сегмент фитнес-браслетов, не совсем еще смарт-часов, но все же. Компания представила браслет, который не имеет дисплея, но подключен к сервису Amazon Halo. Причем ставка именно на последнее, поскольку устройство без подписки - 3,99 долл. в месяц - работать не будет. Само оно будет предлагаться по цене 99 долл. Amazon уверяет, что экспертиза компании по направлению искусственного интеллекта и машинного обучения плюс последние достижения в области медицины позволят ей предложить пользователям новый опыт в том, что связано с мониторингом здоровья.

Еще одна новость, связанная с Amazon - состояние главы компании, Джеффа Безоса, достигло 200 млрд долл. Акции Amazon 25 августа начали активно расти и на пике их стоимости состояние Безоса достигло 205 млрд долл. Правда, к концу недели показатель был 199 млрд долл. Джефф Безос владеет пакетом в 11,1% Amazon. Год назад он развелся со своей женой Маккензи Скотт и оставил ей 4% компании, поэтому к 200 млрд долл. он мог бы подойти значительно раньше.

Если вернуться к квартальным итогом, то стоит упомянуть появившиеся отчеты компаний.

Dell Technologies по итогам второго финансового квартала получила 22,7 млрд долл., что оказалось на 2,7% меньше в годовом сравнении, однако выше прогнозов аналитиков. При этом чистая прибыль составила 1,099 млрд, год назад показатель был значительно выше - 4,232 млрд долл. Но в условиях пандемии это весьма неплохой итог. Продажи Dell по направлению клиентских решений несколько снизилась до 11,203 млрд долл. Хотя росли заказы в образовательном секторе — почти на 24% и в сегменте игровых систем. Поэтому продажи в целом потребительских устройств выросли в целом на 18% до 3,2 млрд долл. Подразделение инфраструктурных систем рапортовало о доходе в 8,207 млрд долл. что на 5% ниже прошлогодних показателей, но заметно лучше ожиданий аналитиков.

Квартальная выручка Xiaomi выросла до 7,78 млрд долл. на 3,1% в годовом сравнении. Чистая прибыль достигла 650 млн долл. - за год рост почти в два раза. И хотя продажи смартфонов у компании в прошедшем квартале сократились на 1,2% до 4,59 млрд долл. выросла выручка от интернет-сервисов - на 29% до 860 млн долл. и от рекламы - 450 млн долл. (рост на 23,2%).

Были объявлены на уходящей неделе и поглощения. Так британский производитель ПО для индустриального применения Aveva Group сообщила о поглощении компании OSIsoft за 5 млрд долл. Интересно, что в рамках этой сделки японский технологический конгломерат Softbank намерен реализовать свою долю в OSIsoft 44,7% более чем за 2 млрд долл. Стоит упомянуть, что 60% акций Aveva принадлежит Schneider Electric. Как отмечается, совместно AVEVA и OSIsoft смогут предложить заказчикам комплексные решения, которые охватывают модели внедрений в рамках стратегии «edge, plant, and enterprise».

Cisco официально объявила о поглощении BabbleLabs, которая разрабатывает технологии на базе искусственного интеллекта, позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Ее решения устраняют фоновый шум в реальном времени и повышают качество речи для улучшения общения, независимо от языка. Cisco в первую очередь улучшит этими технологиями свое решение Webex Meetings.

Qlik в свою очередь объявила о приобретении компании и интеллектуальной собственности Knarr Analytics, которая разрабатывает продукты по совместной работе с аналитикой в режиме реального времени, комплексные модели исследования данных и фиксации бизнес-открытий. Отмечается, что продукты Knarr помогают создавать уникальную матрицу данных и открытий, вовлекая как можно больше пользователей в аналитический процесс, отображая расширенный бизнес контекст как для основных данных, так и для бизнес-открытий.

SugarCRM заявила о приобретении Node, провайдера сервисов искусственного интеллекта для систем управления взаимоотношениями с клиентами. С этой покупкой компания сможет расширить диапазон сценариев использования ИИ и повысить качество обслуживания заказчиков. Инструменты Node позволяют получать хорошие результаты даже на основе неполных или неточных данных о пользователях. SugarCRM надеется улучшить свои прогностические возможности для функций продаж, маркетинга и обслуживания, способности предугадывать отказ клиента, конвертацию лида в возможность и вступление во взаимодействие с продавцом. Новая функциональность делает SugarCRM более прямым конкурентом Adobe и Salesforce, у которых уже имеются интеллектуальные уровни, обеспечивающие подобную ​​предсказуемость.

Как видим, востребованность технологий на базе ИИ только растет. Согласно оценкам IDC, в 2020 г. глобальные расходы на решения, связанные с искусственным интеллектом, достигнут 50,1 млрд долл., а по итогам 2024 г. вырастут до 110 млрд долл.

Компания TSMC на уходящей неделе в рамках своего ежегодного технологического форуму сообщила новые детали в отношении техпроцессов. Тайваньский производитель уже выпускает чипы по номам 5 нм, вероятнее всего основным заказчиком тут выступает Apple. И по сравнению с продукцией 7 нм новая дает прирост производительности на 15 % и при этом потребляет на 30 % меньше энергии. По заявлению TSMC техпроцесс 3 нм в массовое производство будет запущен во втором полугодии 2022 года. Кроме того компания заявила, что отладка техпроцесса 5 нм идет темпами заметно выше, чем это было с 7 нм.

Тем временем Intel объявила программу ускоренного выкупа собственных акций на сумму в 10 млрд долл., чтобы остановить их падение. И ее котировки действительно поднялись на 1,7%, однако в последующие дни опять вернулись практически к тому же уровню. А через какое-то время вновь выросли на пару процентов. Но компенсировать провал в 20% так и не удалось.

Ну, и в заключение, вновь вернемся к смартфонам. Компания SeeDevice заявила, что с помощью ее технологии они превзойдут «зеркалки» по чувствительности и динамическому диапазону. Разработка практически полностью ликвидирует утечку фотонов из сенсора и реализует фотосъемку как в видимом, так и в ближнем ИК-диапазоне. SeeDevice заявляет, что ее технология настолько мощна, что позволяет получать снимки кровеносных сосудов под кожей, открывая путь для биометрических и биомедицинских приложений. Причем первые датчики по технологиям SeeDevice должны появится на рынке уже в следующем году.

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