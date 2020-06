Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги недели: Apple и Microsoft по 1,5 трлн; 3D-чипы Intel; против технологий для распознавания лиц; 1 кв мм с 10 тыс. мемристорных «синапсов» 15 июня 2020 г., 2:06 +44

голоса Tweet Главным ньюсмекером уходящей недели можно, пожалуй, назвать Apple. Эта компания первой в истории преодолела порог капитализации в 1,5 трлн долл. Произошло это в ходе торгов 10 июня, когда акции Apple выросли до 352 долл. Стоит, правда, отметить, что спустя час и ценные бумаги Microsoft достигли пикового значения в 196 долл. так, что и ее стоимость также превысила 1,5 трлн долл. В тот же день акции выросли и у Amazon и у Alphabet, так что их оценка составила 1,3 трлн долл и 1 трлн долл. соответственно. При том, что основные биржевые индексы шли вниз — S&P 500 упал на 0,5%, а Dow Jones снизился на 1%. Однако уже в четверг, на следующий день, акции Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet заметно просели. Bloomberg на днях подлило масла в огонь по теме выпуска компьютеров Apple на чипах собственной разработки. По информации агентства, уже в этом месяце на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC будет представлена инициатива под кодовым названием Kalamata, которая предоставит сторонним разработчикам возможность создавать свое ПО для Macintosh на ARM-платформе. Слухи о том, что Apple готовит такой шаг уже циркулируют давно. Предполагается, что новые процессоры будут основаны на тех же разработках, что и чипы для iPhone и iPad. Интересно, что если анонс состоится, то впервые за 36-летнюю историю Mac будут работать на собственных процессорах Apple. В начале 1990-х компания перешла с чипов Motorola на PowerPC. А на WWDC в 2005 году Стив Джобс объявил о переходе с PowerPC на платформу Intel, и первые устройства на ней были выпущены год спустя. Apple сегодня занимает около 10% рынка ПК, и как отмечают эксперты, переход на чипы собственной разработки не сильно повлияет на продажи Intel. Тем не менее, Mac считаются премиальными продуктами, поэтому, если этот шаг обусловлен соображениями производительности, он может подтолкнуть и других производителей ПК - скажем, Microsoft и Lenovo. Действительно ли Apple решится на такой переход? Подождем 22 июня. Тем временем Arm выпустила для разработчиков ПО указания по смягчению рисков, связанных с новой уязвимостью, обнаруженной в архитектуре процессора Arm v8-A (Cortex-A). Этот баг, получивший название SLS (Straight-Line Speculation), относится к категории классических спекулятивных атак по побочным каналам, первыми и самыми знаменитыми представителями которых являются Spectre и Meltdown. Несмотря на серьёзность самого бага, Arm считает, что в настоящее время риск от SLS невелик. Arm уже выпустила патчи для разных проектов FOSS (Free and Open-Source Software). Intel на днях анонсировала первые 3D-процессоры серии Lakefield, в которых она использовала технологию Foveros для размещения компонентов один над другим. Компоновка их в вертикальных слоях, как заявляет чипмейкер, улучшает эффективность и снижает энергопотребление процессора. Старшая модель, Core i5-L16G7, имеет базовую частоту 1,4 ГГц и разгоняется до 3,0 ГГц, а младшая — Core i3-L13G4, поддерживает тактовые частоты от 0,8 до 2,8 ГГц. Оба чипа Lakefield имеют по пять процессорных ядер. Четыре из них это маломощные ядра Atom Tremont, которые обеспечивают выполнение фоновых задач. Пятое ядро базируется на новейшей 10-нанометровой архитектуре Intel Sunny Cove. Эти ядра занимают два смежных слоя SoC, а в третий слой вынесена оперативная память DRAM. Такая компоновка может уменьшать габариты чипов Lakefield на 56%, что немаловажно для тонких и лёгких устройств, для которых они предназначены. Кроме того, Intel заявила, что эти процессоры демонстрируют прирост производительности при работе с веб-браузером вплоть до 24% на каждую SoC. Чипы Lakefield вряд ли появятся скоро в хромбуках, хотя этот сегмент — один из самых быстрорастущих. На волне пандемии коронавируса школы по всему миру приступили к активному внедрению онлайновых форм обучения, что, в свою очередь, придало ощутимый импульс развития мировому рынку хромбуков. По оценкам аналитиков из Digitimes Research, благодаря щедрым правительственным программам субсидий в Северной Америке, Японии и Европе, глобальные поставки мобильных компьютерных устройств для сферы образования в 2020 г. увеличатся на 32,3% «YoY», до 42,1 млн устройств. Более того, решения под управлением Chrome OS, исходя из количества отгруженных устройств, по итогам нынешнего года опередят по поставкам в глобальном образовательном секторе Windows-продукты. Но хромбуки — это не всегда гипердешевые устройства. Компания HP выпустила Chromebook x360 14c для премиального сегмента. Этот ноутбук-трансформер имеет металлический корпус, выполненный в серебристом цвете, оснащен большим современным тачпадом и полноразмерной клавиатурой с подсветкой. При этом устройство остается тонким и легким – с толщиной всего 17,95 мм и весом 1,59 кг. Встроенный сканер отпечатков пальцев дает возможность быстро разблокировать устройство. Хромбук оснащается процессорами вплоть до Intel Core i5 10-го поколения, накопителем до 128 ГБ и обеспечивает до 13,5 часов автономной работы. Кроме того, поддерживает функцию быстрой зарядки HP Fast Charge, чтобы пользователи могли зарядить аккумулятор с 0% до 50% всего за 45 минут. Раз уж заговорили про устройства на базе Chrome OS, стоит упомянуть новость и о сестринской операционной системе. На уходящей неделе вышла первая публичная бета Android 11. Согласно первоначальным планам, этот бета-релиз ожидался на майской конференции Google I/O, однако был отложен до начала июня после того, как это мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса. За два дня до новой даты релиза, Google вновь перенесла его, на этот раз без объяснения причин. Как сообщается в блоге компании, основные нововведения первой тестовой версии Android 11 сосредоточены в трёх ключевых областях — люди, управление и приватность. В первую входят изменения, делающие систему Android более выразительной и ориентированной на людей. Например, прикладной программный интерфейс Bubbles помогает чатам постоянно оставаться в поле зрения, работая в режиме многозадачности с различными приложениями. В области управления добавлен новый раздел для уведомлений бесед, улучшены настройки для голосовых команд. Также появилась возможность, удерживая нажатой кнопку Power, выводить на экран все элементы управления устройством. В это же меню разработчики смогут добавить свои приложения, используя новый API. Для улучшения защиты конфиденциальной информации, бета Android 11 предоставляет пользователям больше контроля за выдачей разрешений. Так, появилась возможность разрешать единоразовый доступ к микрофону, камере или координатам, который действует пока работает приложение. Другая новая опция позволяет обнулять разрешения любого приложения, которое не использовалось в течение определённого периода времени. Android 11 также ускоряет обновление основных компонентов ОС. А сейчас от продуктовых вернемся к рыночным новостям. Противостояние между Amazon и Google усиливается, первая подала в суд на последнюю из-за пришедшего на работу в нее Брайана Холла, бывшего вице-президента Amazon Web Services по маркетингу продуктов. Утверждается, что его новая роль в Google Cloud нарушает условия его неконкурентного соглашения с компанией из Сиэтла и создаёт угрозу раскрытия ценной информации одному из её величайших соперников. Холл «помогал разрабатывать и знал всю конфиденциальную дорожную карту облачных продуктов Amazon на 2020–21 годы, – утверждает Amazon в своем иске. Amazon просит суд задействовать пункт о неконкуренции в случае Холла, запретив тому заниматься маркетингом облачных продуктов для Google в течение 18-месячного периода. Со своей стороны, Холл просит суд признать неконкурентную оговорку «слишком широкой, необоснованной и неисполнимой» и постановить, что его новая роль «не потребует от него использования или раскрытия какой-либо конфиденциальной информации Amazon». Интересно, что с 1995 по 2017 год Холл работал в Microsoft, где в конечном итоге возглавил подразделение Surface в качестве корпоративного вице-президента по устройствам. Затем он стал исполнительным и операционным директором фирмы Doppler Labs по производству интеллектуальных наушников, после чего присоединился к Amazon. В прошлом году, Amazon схожим образом обвинила бывшего директора по продажам AWS, Филипа Мойера , ушедшего в Google Cloud, но фактически проиграла процесс. В минувший понедельник японскому автомобильному гиганту Honda Motor пришлось приостановить работу части производственных мощностей из-за предполагаемой кибератаки. Нападение повлияло на производство Honda в глобальном масштабе и вынудило прекратить работу некоторых заводов. Данная мера была предпринята с целью удостовериться, что не были скомпрометированы системы контроля качества. В компании предполагают, что вирус-шифровальщик мог поразить некоторые внутренние серверы. Ко вторнику на большинстве площадок производство возобновилось. Однако основной завод в Огайо, а также мощности в Турции, Индии и Бразилии простаивали из-за нарушения работы систем. На уходящей неделе специализирующийся в сфере машинного обучения стартап DataRobot объявил об очередном приобретении - покупке платформы искусственного интеллекта (ИИ) Source AI у Boston Consulting Group. Обе компании кроме того анонсировали заключение соглашения о стратегическом партнёрстве. DataRobot на сегодняшний день получила от инвесторов более 400 млн долл. на создание программного обеспечения для автоматизации построения моделей машинного обучения без кодирования - с помощью лишь drag-and-drop. Нюансы использования искусственного интеллекта становятся все более тонким. На днях генеральный директор IBM Арвинд Кришна объявил, что компания выходит из бизнеса технологий для распознавания лиц. Широкая дискуссия об этичности ряда технологий идентификации, которые могут использоваться в усилении расового и гендерного неравенства, развернулась сегодня по всему миру. «IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая распознавание лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения и расового профилирования, нарушающих основные права и свободы человека», заявил Арвинд Кришна. О приостановке использования средств распознавания лиц на своих платформах объявили также AWS и Microsoft. Ну, и в заключение, еще одна новости из сегмента ИИ. Ученые из MIT представили разработку площадью примерно в один квадратный миллиметр, которая содержит десятки тысяч мемристорных «синапсов». До сих пор искусственные сети синапсов существовали лишь в программном виде. Теперь, как видим, будут создаваться реальные аппаратные нейронные сети для портативных систем искусственного интеллекта. В первых испытаниях синаптическая сеть на чипе успешно продемонстрировала способность запоминать монохромное изображение, а также выполнять с ним элементарные операции обработки, такие как размытие или увеличение четкости. Сложно даже представить к чему может привести прогресс и масштабирование этой разработки.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +44

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Итоги недели: time to break up Amazon; выручка Zoom выросла на 169%; NetApp все ближе к облакам • [8 июня] – Михаил Лаптев

Итоги недели: time to break up Amazon; выручка Zoom выросла на 169%; NetApp все ближе к облакам • – Хайп - modus operandi современного ИТ

[5 июня] – Константин Введенский

Хайп - modus operandi современного ИТ – Жесткие не сдаются

[5 июня] – Артем Юрченко

Жесткие не сдаются – Trade-in — новый тренд?

[1 июня] – Александр Соболенко

Trade-in — новый тренд? – Итоги недели: 5,62 трлн долл. на пятерых; 100 млрд долл. от сервисов Apple, скоро; облачные амбиции Tencent Cloud; новые Arm'ы; 44,2 Тбит/с на 75 км • [1 июня] – Михаил Лаптев