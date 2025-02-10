«Київстар» хоче купити сервіс бронюванні ліків Tabletki.ua, на додачу до Helsi та Uklon

10 февраля 2025 г., 14:21

Оператор зв’язку «Київстар», що готується до виходу на американську біржу NASDAQ, у листопаді 2024 року подав заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ) на купівлю онлайн-сервісу бронювання ліків в аптеках Tabletki.ua, повідомляє Forbes. Запит було відхилено через невідповідність вимогам Положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Втім, АМКУ отримав заявку на придбання ТОВ «МТПК», яка володіє торгівельною маркою Tabletki і є основною юридичною особою компанії. Тому очікується, що «Київстар» може найближчим часом подати повторну заявку. Ринкові аналітики оцінюють вартість Tabletki.ua у 30-80 млн дол.

Нагадаємо, що у серпні 2022 р. «Київстар» придбав медичний сервіс Helsi, а нещодавно, у лютому 2025 р. компанія отримала дозвіл на набуття контролю над сервісом онлайн замовлення авто Uklon.

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