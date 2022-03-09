Intel зупиняє всі постачання до Росії та Білорусі

9 марта 2022 г., 14:05

Корпорація Intel зробила заяву: «Intel засуджує вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни, включаючи людей України та навколишніх країн і всіх тих, хто по всьому світу з родиною, друзями та близькими в регіоні.

Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, особливо тих, хто має тісні зв’язки з цим регіоном. Ми запустили кампанію пожертвувань і підбору співробітників через Intel Foundation, яка вже зібрала понад 1,2 мільйона доларів на допомогу біженцям, і ми пишаємося роботою, яку проводять наші команди в прилеглих районах, включаючи Польщу, Німеччину та Румунію, щоб допомогти біженцям. Ми й надалі підтримуватимемо народ України та світову спільноту, закликаючи до негайного припинення цієї війни та швидкого повернення до миру».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист