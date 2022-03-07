UA Talents – нова платформа працевлаштування для тих, хто вимушено залишив свої домівки

7 марта 2022 г., 17:27

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Розпочала роботу UA Talents https://www.uatalents.com/ – платформа працевлаштування для українців, які вимушено залишили свої домівки та перемістилися до інших міст України чи за кордон. Серед перших партнерів ініціативи – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Зазначено, вже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.



З моменту повномасштабного вторгнення Росії число тимчасово переміщених українців сягнуло мільйонів і надалі зростатиме. Люди втрачають роботу, клієнтів та тікають від небезпеки без фінансових заощаджень та подальших планів. Аби допомогти їм пережити період нестабільності й підтримати економіку України, стартувала некомерційна платформа з пошуку роботи UA Talents.



UA Talents – ініціатива українських підприємців Івана Кичатого та Нікіти Оверчика, яка базується у Німеччині. До її створення також долучилася спільнота 2hearts, найбільша в Європі технологічна спільнота для мігрантів.



«Кожен з нас має родичів в Україні. Ми спустошені тим, що відбувається, і не можемо бути осторонь. Тому ми створюємо технологічне рішення, що має на меті підтримати якомога більше людей, яких торкнулась війна. Кожен з нас постійно отримує запити від друзів та друзів друзів, які втратили роботу чи клієнтів і шукають способи заробити на життя та допомогу Україні. Ми вже допомагаємо кожному з них окремо, але прагнемо забезпечити роботою кожного, хто цього потребує», – коментують ініціативу засновники.



UA Talents зосереджена на двох групах населення: вихідці з України, які були змушені виїхати до іншої європейської країни, та переміщені особи в межах України. Мета засновників – надати змогу українським переселенцям швидко знайти роботу, зокрема і дистанційну, як за кордоном, так і у рідній державі.



Наразі у фокусі платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з’являються запити на роботу в інших галузях. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з України, а й про можливість працевлаштування за кордоном.

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