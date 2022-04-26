«Укртелеком» відновив інтернет-доступ у 90% населених пунктів Київщини

26 апреля 2022 г., 9:21

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці АТ «Укртелеком» продовжують усувати пошкодження на своїй телекомінфраструктурі, завдані вторгненням російських військ.

Як повідомляється, вже працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні. Зважаючи на ситуацію, всі роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл.



Аварійно-відновлювальні бригади Укртелекому проводили роботи у різних населених пунктах Київської області, зокрема найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова тощо. Наразі послуги інтернет-доступу від «Укртелеком» доступні у 130 населених пунктах, охоплених в області мережею оператора.

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