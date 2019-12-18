HPE про безопасность и IoT

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В рамках выставки «БЕЗПЕКА 2019», которая прошла в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза», компания HPE совместно со своим партнером Inlimited провели конференцию, посвященную вопросам безопасности и технологии IoT.

Но прежде чем рассказать о конференции, стоит коротко остановиться на самой выставке. Ее тематика охватывала широкий круг проблем обеспечения безопасности, но непосредственное отношение к информационным технологиям имел раздел «Видеооборудование и видеоаналитика». В нем были представлены разнообразные решения на базе камер наблюдения. И стоит отметить, что этот раздел был едва ли ни ведущим по занимаемым площадям, из чего можно сделать вывод об актуальности этой тематики для нашего рынка.

Подтвердило этот вывод и наполнение мероприятия HPE. Примечательно, что открыл его программу доклад Александра Кулаковского, архитектора облачных решений и гибридных технологий HPE, посвященный комплексным решениям производителя для умных городов. А в нем главный акцент был сделан как раз на системы анализа видео, получаемого с камер видеонаблюдения, которые в последнее время активно устанавливаются и в наших городах. Описанная в выступлении эксперта HPE система позволяет в автоматическом режиме выявлять разнообразные инциденты. В качестве примера был приведен случай, когда для упавшего на улице из-за сердечного приступа человека была оперативно вызвана скорая. Этот автомобиль был направлен в ближайшую клинику с нужной специализацией. А установленные затем пациенту датчики с поддержкой обмена данными через беспроводной канал позволили избежать повторного приступа. Как отметил докладчик, если уж создавать город умным, то имеет смысл делать это комплексно.

Александр Кулаковский считает, что создавать умные города стоит, только применяя комплексный подход

Из примеров решений HPE для безопасного города стоит привести и проект по подключению к общегородской системе видеонаблюдения индивидуальных камер горожан на бесплатной основе. Это позволило бы быстро расширить площадь охвата зон мониторинга, что, конечно же, привело бы к еще большему снижению уровня преступности.

В своем втором выступлении Александр Кулаковский остановился на платформах IoT для промышленности. Он привел пример внедрения решения HPE в системе городского водоснабжения, что позволило значительно повысить безопасность благодаря оперативному выявлению утечек химически активных веществ. А в случае такого инцидента комплексная платформа позволяет вовремя провести операцию по ликвидации.

Продолживший программу конференции Сергей Коновалов, бизнес-аналитик компании Inlimited, познакомил с ее решениями на базе платформы IDOL. В презентации были приведены примеры видеоаналитики с распознаванием речи на украинском и выявлением ее смысла. В активе компании также система, позволяющая в реальном времени проводить аналитику видеопотока с выявлением объектов. Это позволяет организовать контроль периметра и системы доступа с разграничением прав для различных категорий сотрудников.

Александр Головченко: «Прирост производительности сервера за счет Persistent Memory Modules достигает 75 раз при оптимизации ПО»

Презентация Александра Головченко, менеджера по серверным продуктам HPE, была посвящена теме обеспечения безопасности, управляемости и продуктивности гибридных ИТ-систем в рамках ЦОДа. Рассказывая о защищенности серверных платформ производителя, он отметил, что только в активе HPE имеются решения с максимальным четвертым уровнем, который отвечает требованиям протоколов Commercial National Security Algorithm Suite (CNSA). Для чего платформа оснащается специальными компонентами.

Он также остановился на вопросе шифрования данных на серверах HPE. При размещении используемых для этого ключей на специально выделенной для этого удаленной платформе, можно с нее управлять процессом шифрования и не бояться физического взлома хранилища.

Одной из важных современных тенденций является использование в серверах модулей памяти PMM (Persistent Memory Modules) на базе чипов 3D Xpoint. Как сообщил выступающий, достигаемый благодаря этому прирост производительности по сравнению даже с NVMe SSD оценивается в 10 раз, и также на порядок снижается латентность. Если же приложения оптимизированы и умеют напрямую писать и читать с таких модулей без задействования оперативной памяти, то выигрыш уже составит до 75 раз. Оптимизация системы с использованием PMM может выполняться как для повышения общей производительности, так и достигать заданного ее уровня снижая общую стоимость решения. Это происходит, например, за счет уменьшения числа процессоров, что приводит и к значительной экономии на лицензиях корпоративного программного обеспечения.

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