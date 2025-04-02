HPE пропонує власне програмне рішення для віртуалізації VM Essentials

2 апреля 2025 г., 14:54

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Компанія Hewlett Packard Enterprise представила нове рішення для віртуалізованих середовищ HPE VM Essentials, яке побудоване на базі стека нещодавно придбаного програмного забезпечення Morpheus Data, інформує MTI.

HPE VM Essentials Software – це програмне рішення для віртуалізації, що дозволяє створювати, керувати та мігрувати віртуальні машини як на базі HPE VME (KVM), так і на VMware за допомогою єдиного уніфікованого графічного інтерфейсу.

Дане рішення пропонує інструменти для керування кластерами корпоративного рівня з такими можливостями, зокрема, і кластерами побудованими на базі VMware, як висока доступність, оперативна міграція, розподілене розміщення робочого навантаження, інтегрований захист даних, резервного копіювання та підтримкою зовнішніх систем зберігання даних з основними протоколами NFS, iSCSI, Fibre Channel.

Враховуючи широкі можливості масштабування та автоматизації, підтримку корпоративних SLA та подальшу перспективу вдосконалення та розвитку, рішення HPE VM Essentials вже зараз можна розглядати як альтернативу VMware корпоративного рівня.

Якщо порівнювати HPE VM Essentials та VMware vSphere, враховуючи доволі високі витрати організацій на продукцію VMware після її придбання компанією Broadcom, рішення HPE VM Essentials має певні переваги у вигляді моделі ліцензування за сокет та гнучкості у виборі апаратного забезпечення. А в разі побудові комплексних рішень на базі HPE VM Essentials та серверного обладнання НРЕ можна отримати не тільки максимальний рівень продуктивності, а і єдиний спільний канал технічної та сервісної підтримки.

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