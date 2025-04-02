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Кондиціонер LG використовує AI та має датчик присутності людей

2 апреля 2025 г., 16:37
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LG Electronics представила ARTCOOL AI Air - інноваційне рішення для охолодження й обігріву. Як зазначається, завдяки технології LG AI Core-Tech цей кондиціонер вивчає вподобання користувачів, щоб надавати персоналізований клімат-контроль і підвищену енергоефективність.
 
ARTCOOL AI Air використовує оптимізацію клімату на основі штучного інтелекту для створення максимально комфортного середовища. Режим AI Air автоматично регулює силу та напрямок потоку повітря в режимі реального часу, враховуючи планування приміщення й розташування людей у ньому. Завдяки сумісності з застосунком ThinQ користувачі можуть дистанційно контролювати та налаштовувати параметри повітряного потоку відповідно до своїх уподобань. Крім того, функція Sleep Timer+ підвищує комфорт, регулюючи температуру й потік повітря відповідно до індивідуальних особливостей використання, що створює ідеальні умови для спокійного сну.
 
Крім того, новий кондиціонер активно допомагає користувачам заощаджувати енергію завдяки функції AI kW Manager. Вона доступна в застосунку ThinQ та надає дані про споживання електроенергії в режимі реального часу й дозволяє користувачам встановлювати індивідуальні ліміти її використання, забезпечуючи зручний спосіб моніторингу та контролю за витратами. Функція виявлення відчиненого вікна й датчик присутності людей також сприяють зменшенню енергоспоживання. Перша перемикає кондиціонер у режим енергозаощадження, коли фіксує різку зміну температури, а датчик активує економний режим, коли помічає, що у приміщенні нікого немає протягом певного часу. 
 

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