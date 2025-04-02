Raytheon використовує нейроморфний AI-чіп Akida для обробки радіолокаційних даних

2 апреля 2025 г., 14:35

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За повідомленням Raytheon, компанія застосовує нейроморфний AI-чіп Akida від Brainchip в американському дослідницькому проєкті з обробки сигналів радарів.



У грудні минулого року було оголошено про укладення контракту з Дослідницькою лабораторією ВПС (AFRL) на суму 1,8 млн дол., у рамках якого передбачено перенести складні алгоритми обробки сигналів датчиків на нейроморфні чипи. Компанія Raytheon, що входить до конгломерату RTX, була оголошена партнером, який буде надавати послуги та підтримку за контрактом, де ключовою є співпраця з Brainchip.



Нейроморфний AI-процесор Akida призначений для обробки нейронних мереж і алгоритмів машинного навчання за наднизького енергоспоживання з використанням шипових мереж, які можуть бути відображені на сигнали радара для систем крайової обробки.



«Обробка радіолокаційних сигналів здійснюватиметься на дедалі компактніших мобільних платформах, тому мінімізація розмірів, ваги та потужності системи (SWAP-C) має вирішальне значення», - каже Шон Хехір (Sean Hehir), генеральний директор BrainChip. «Підвищення питомої продуктивності обробки радіолокаційних сигналів на ват для Дослідницької лабораторії ВПС демонструє, як нейроморфні обчислення можуть забезпечити значні переваги в найкритичніших випадках використання.



Він також зазначив: «Обробка радіолокаційних сигналів здійснюватиметься на різних повітряних і мобільних платформах, тому мінімізація розмірів, ваги та потужності системи має вирішальне значення. Контракт на покращення додатків для обробки радіолокаційних сигналів для Дослідницької лабораторії ВПС показує, як нейроморфні обчислення можуть забезпечити значні переваги малопотужних і високопродуктивних обчислень у найбільш критично важливих випадках використання. Ця нагорода є дуже сильним підтвердженням з боку таких провідних організацій, як AFRL, для нашого обладнання Akida та AI-моделей у просторі станів із використанням моделей нейронних мереж із темпоральною підтримкою (TENNs)».

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