Google надасть 2500 додаткових стипендій для українців

10 ноября 2023 г., 12:27

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Google.org у межах гранту, наданого організації INCO, пропонує 2500 додаткових стипендій для отримання "Професійних сертифікатів від Google" , включно із грантовим фінансуванням для повної підтримки українців, які втратили роботу або ризикують її втратити. Програма не вимагає релевантного досвіду та дозволяє учасникам менш ніж за шість місяців підготуватися до затребуваних професій у галузях, що швидко розвиваються.

Навчання доступне онлайн та охоплює такі напрями, як Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка – українською мовою, а також Кібербезпека, Аналітика даних, Керування проєктами та UX-дизайн, які доступні англійською мовою. Щоб отримати стипендію, необхідно зареєструватися

Щоб підтримати українців, на життя й роботу яких вплинула війна, організація INCO отримала грантове фінансування на 500 000 доларів від Google.org. Завдяки цьому гранту 2500 українців зможуть отримати також комплексну підтримку після отримання стипендії на безкоштовний доступ до Професійних сертифікатів від Google на Coursera. Комплексна підтримка включатиме соціально-психологічну та професійну підтримку перед працевлаштуванням. Цей грант дозволить INCO через свою програму Work in Tech у співпраці з Prometheus відкрити українцям можливість здобути навички та знання для довгострокової стабільної зайнятості.

Як повідомляється, завдяки попередньому гранту Google.org у розмірі 5000 стипендій із комплексною підтримкою українці змогли отримати нові професії, знайшли нову роботу, покращили самосприйняття та тепер бачать можливості стати успішними в Україні. Більше ресурсів для навчання, роботи чи особистого розвитку можна знайти на освітньому хабі Google Знання.

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