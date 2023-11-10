У 2023 р. буде поставлено 167 мільйонів ноутбуків, а наступного року - 172 млн

10 ноября 2023 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що очікується, що світові поставки ноутбуків досягнуть 167 мільйонів одиниць у 2023 році, що на 10,2% менше, ніж у попередньому році. Однак очікується, що в міру ослаблення тиску на запаси сегмент повернеться до збалансованого циклу попиту і пропозиції у 2024 році.



Основними драйверами зростання, як очікується, стануть поступове вивільнення відкладеного попиту на оновлення в бізнес-секторі та постійне розширення в окремих напрямках, таких як хромбуки та ігрові ноутбуки. Загальний обсяг поставок, за прогнозами, досягне у 2024 р. 172 млн одиниць, що на 3,2% більше, ніж у попередньому році.



TrendForce повідомляє, що ринок комп'ютерів зі штучним інтелектом, що розвивається, наразі не має чіткого визначення, але його можна розглядати через призму програмного та апаратного забезпечення.



Що стосується апаратного забезпечення, то виробники процесорів зосереджені на розширенні можливостей обробки AI в пристроях кінцевих користувачів з метою досягнення більш високої продуктивності (миттєві реакції і низька затримка), підвищення безпеки (локальне зберігання даних) і зниження витрат (менша залежність від серверів). Незалежно від того, чи це NPU від Intel, Ryzen AI від AMD, Neural Engine від Apple або NPU від Qualcomm, інтеграція нейронних процесорів є основою для клієнтських додатків АІ в кінцевих пристроях. Це зводить нанівець необхідність роботи в хмарі, дозволяючи використовувати АІ-висновки для виробничих потреб в офлайн-режимі. Запуск нових процесорів у 2024 році закладе основу для високопродуктивних комп'ютерів зі штучним інтелектом.



TrendForce вважає, що через високі витрати на оновлення програмного та апаратного забезпечення, пов'язані з комп'ютерами зі штучним інтелектом, ранні розробки будуть зосереджені на бізнес-користувачах і творцях контенту високого рівня. Ця група має великий попит на використання можливостей обробки даних зі штучним інтелектом для підвищення продуктивності, а також може відразу ж отримати вигоду від суміжних додатків, що робить їх основними користувачами першого покоління. Очікується, що поява комп'ютерів зі штучним інтелектом не обов'язково стимулюватиме додатковий попит на них. Замість цього, більшість оновлень до пристроїв зі штучним інтелектом відбудеться природним чином, як частина циклу заміни бізнес-обладнання, який прогнозується на 2024 рік.



Для споживачів сучасні ПК пропонують цілий ряд хмарних додатків зі штучним інтелектом, достатніх для повсякденного життя та розваг. Однак без появи в найближчій перспективі революційного додатку зі штучним інтелектом, який би значно покращив досвід роботи зі штучним інтелектом, буде складно швидко прискорити впровадження споживчих комп'ютерів зі штучним інтелектом, вважають у TrendForce.



Для середньостатистичного споживача, чиї доходи стають дедалі обмеженішими, перспектива придбання дорогого комп'ютера, який не є першочерговою потребою, видається постачальникам бажаною. Проте в довгостроковій перспективі потенційна розробка більш різноманітних інструментів штучного інтелекту - разом зі зниженням цін - може призвести до зростання рівня використання споживчих комп'ютерів зі штучним інтелектом.

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