TP-Link оголошує про співпрацю з Qualcomm

10 ноября 2023 г., 13:46

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Компанія TP-Link оголосила про стратегічну технологічну співпрацю з Qualcomm Technologies з метою створення портфеля рішень Wi-Fi 7 на базі XGS-PON (10-гігабітної симетричної пасивної оптичної мережі).



Асортимент продукції XGS-PON містить Wi-Fi 7 HGU (блок домашнього шлюзу) і модуль ONU SFP+. Використовуючи можливості новітніх технологій оптоволоконного доступу, стандарту Wi-Fi 7 та mesh-технологій, продукти XGS-PON від TP-Link забезпечують не тільки швидкісний доступ до Інтернету і розширене покриття, але також стабільність і безперебійну роботу Wi-Fi.



Модель XGB810v з лінійки XGS-PON оснащена 8 оптимально розташованими внутрішніми антенами для досягнення всеспрямованого покриття з високим коефіцієнтом підсилення, високою ізоляцією та великою шириною променя. Завдяки оптоволоконній шлюзової платформи Qualcomm 10G, пропускна здатність мережі Wi-Fi досягає швидкості 19 Гбіт/с у трьох діапазонах. Використовуючи технології Wi-Fi 7, MU-MIMO, OFDMA і формування променя, XGB810v оптимізує чіткість і потужність сигналу, забезпечуючи надшвидку передачу даних на кілька пристроїв у трьох діапазонах зі зменшеною затримкою і високою ефективністю. Тому користувачі отримують безперебійну передачу потокового відео у форматі 8K/4K, захоплюючи ігри, AR/VR та блискавично швидке завантаження. Він також сумісний зі стандартом EasyMesh для простого, розумного mesh Wi-Fi з великою гнучкістю.



Оснащений портом XGS-PON, XGB810v забезпечує симетричний оптоволоконний доступ до Інтернету 10 Гбіт/с, задовольняючи потреби у високій пропускній здатності для завантаження і вивантаження. Порт WAN/LAN 10 Гбіт/с, 4 порти 2,5 Гбіт/с і порт USB 3.0 забезпечують гнучкість для побудови швидких і стабільних домашніх мереж. Два телефонні порти забезпечують телефонію з різноманітними функціями виклику, що перевершує традиційні стаціонарні телефони.



XGB810v підтримує хмарне керування TAUC та протоколи TR-069/TR-369. TAUC інтегрує протоколи TR-069/TR-369, TR-181 Multi-AP для топології EasyMesh і елементів даних, а також розширену діагностику Wi-Fi. Він також пропонує індивідуальні послуги API та мобільний додаток для кінцевих користувачів. Це цілісне хмарне рішення дозволяє провайдерам впроваджувати розгортання "без дотику" і керувати послугами Інтернету і Wi-Fi, доступними віддалено в будь-якому місці й в будь-який час.



Завершує серію продуктів XGS-PON модуль TP-Link XGS-PON ONU SFP+ XGM10A. Він використовує новітню технологію XGS-PON і кілька режимів Ethernet UNI для гнучких варіантів тарифних планів і масштабованості. Завдяки комплексній екосистемі продуктів TP-Link, XGM10A може працювати в парі з маршрутизаторами Wi-Fi 7 та mesh-системами на базі Qualcomm, наприклад, EB810v і HB810, пропонуючи універсальне рішення як для провайдерів послуг, так і для кінцевих користувачів.



«Ми раді співпрацювати з Qualcomm Technologies у цьому революційному проєкті. Поєднання нашого передового досвіду в галузі апаратного та програмного забезпечення з їхньою платформою чипсетів дозволить нам забезпечити винятковий досвід роботи з Wi-Fi, а також блискавичну швидкість інтернету та неперевершені можливості підключення. Рішення XGS-PON побудовано на наявній SoC-платформі Qualcomm, що дозволяє нам підтримувати високі стандарти наявних Wi-Fi шлюзів у всіх аспектах, включаючи стабільність системи, продуктивність Wi-Fi та зручність для користувачів. Це надійний вибір для нас, наших клієнтів і кінцевих користувачів», зазначив Пінгджі Лі, віцепрезидент TP-Link.



«Наша технологічна співпраця з TP-Link є важливим кроком на шляху до прискорення інновацій у сфері широкосмугового зв'язку та індивідуального обслуговування абонентів. Ми впевнені, що наша технологія 10G PON не тільки задовольнить, але й перевершить зростальні вимоги клієнтів, забезпечуючи при цьому перспективність мереж операторів зв'язку», заявив Ганеш Свамінатан, віцепрезидент і генеральний менеджер з бездротової інфраструктури та мереж Qualcomm Technologies.

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