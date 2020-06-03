Google Cloud Next OnAir начнется 14 июля и пройдет до 8 сентября

3 июня 2020 г., 9:45

Ежегодное облачное мероприятие Google, которое получило новое имя, станет виртуальным.



Как официально объявила компания, Google Cloud Next OnAir стартует 14 июля и будет продолжаться до 8 сентября, предлагая посетителям более 200 сессий на различные темы.



Google в предыдущие годы использовала это мероприятие для анонса новых продуктов в рамках своей облачной платформы. Мероприятие планировалось провести в Сан-Франциско в апреле, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.



С ключевыми докладами на Google Cloud Next OnAir выступят генеральный директор Google Cloud Томас Куриан (Thomas Kurian)и вице-президент G Suite Хавьер Сольтеро (Javier Soltero). Каждая из девяти недель, в течение которых будет проходить мероприятие, отведут под отдельную тему.



Директор по маркетингу Google Cloud Элисон Вагонфельд (Alison Wagonfeld) заявила, что виртуальные посетители будут иметь доступ к цифровой витрине для просмотра облачных предложений компании.



Поисковый гигант также предложит участникам мероприятия сеансы вопросов и ответов, игровые лаборатории и бесплатный месячный доступ к облачным учебным курсам по Qwiklabs и Pluralsight.

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