Check Point разоблачил хактивиста, взломавшего почти 5 тыс. сайтов в 40 странах

3 июня 2020 г., 10:25

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Исследователи Check Point раскрыли личность хакера-одиночки, ответственного за порчу тысяч официальных правительственных веб-сайтов по всему миру. Хакер работал с 2013 г. под псевдонимом VandaTheGod. Он сосредоточился на социальной несправедливости и распространял сообщения, связанные с антиправительственными лозунгами. Например, хакер испортил веб-сайт правительства Бразилии с помощью хэштега #PrayforAmazonia в ответ на поджоги дождевого леса Амазонки, якобы проведенного правительством Бразилии.

Первое место в списке целей хакера занимают США. Фактически, на веб-сайты этой страны он совершил 57% своих кибератак (всего 612 веб-сайтов), в том числе, на официальный веб-сайт штата Род-Айленд и города Филадельфия. Хакерская деятельность также вышла за рамки хактивизма и включала в себя кражу кредитных карт и личных данных. Хакер попытался взломать аккаунты общественных деятелей, университетов и даже больниц. Так, VandaTheGod заявил в социальных сетях, что у него есть доступ к 1 млн. медицинских карт пациентов из Новой Зеландии, при этом он предложил продавать каждый контакт по $200.

VandaTheGod рассказывал о своих успехах в социальных сетях, в первую очередь в Twitter. Зарегистрировавшись под несколькими псевдонимами, такими как Vanda de Assis и SH1N1NG4M3, хакер написал, что его цель – взломать более 5000 веб-сайтов. VandaTheGod почти достиг своей цели: исследователи Check Point связали 4820 взломанных сайтов именно с этим хакером. Тем не менее, именно активность в социальных сетях обернулась против VandaTheGod, поскольку исследователи Check Point сначала обратили внимание именно на это.

Исследователи Check Point изучали учетные записи VandaTheGod в Twitter и Facebook, чтобы собрать улики, понять, кто стоит за этим. После тщательного изучения публикаций и твитов за несколько лет, эксперты Check Point обнаружили личность хакера. Им оказался человек, живущий в Уберландии, Бразилия. Эксперты Check Point передали полученные данные в соответствующие правоохранительные органы.

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