Google анонсував Gemini 1.5 для розробників

16 февраля 2024 г., 9:35

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Компанія Google сьогодні анонсувала вихід наступного покоління своєї базової моделі штучного інтелекту Gemini з версією 1.5.



За словами компанії, вона змінила майже кожну частину розробки та інфраструктури, щоб зробити Gemini більш ефективною у навчанні та обслуговуванні.



Першою версією Gemini 1.5, випущеною для раннього тестування, стане Gemini 1.5 Pro, мультимодальна модель середнього розміру, оптимізована для широкого кола завдань. Починаючи відсьогодні, вона буде доступна для обмеженої кількості розробників і корпоративних клієнтів через AI studio та Vertex AI тільки в режимі приватного попереднього перегляду.



"Модель 1.5 Pro настільки ж потужна, як і модель 1.0 Ultra», - зазначив на прес-брифінгу Оріол Віньялс (Oriol Vinyals), віце-президент з досліджень Google DeepMind. Він додав, що вона забезпечує ці можливості, будучи при цьому більш ефективною в обчисленнях завдяки вдосконаленню архітектури.



Gemini 1.0 Ultra, найбільша і найпотужніша модель AI корпоративного класу, випущена Google, була представлена в грудні. Користувачі вперше отримали доступ до Ultra на початку цього місяця через Gemini Advanced, який є частиною преміум-плану Google One AI.



Хоча Gemini 1.5 Pro матиме стандартне контекстне вікно на 128 000 токенів, користувачі зможуть протестувати його з 1 мільйоном токенів, заявив Вінялс. Для порівняння, Gemini Pro має контекстне вікно на 13 000 токенів, а Claude 2.1 від Anthropic PBC - на 200 000.



На 1 мільйон токенів АІ може обробити відео тривалістю до години, 11 годин аудіо, понад 30 000 рядків коду або понад 700 000 слів. Модель також була протестована дослідниками з 10 мільйонами токенів.



Вінялс підкреслив, що завдяки надзвичайно довгому контекстному вікну Gemini 1.5 Pro демонструє надзвичайну багатообіцяючу здатність до того, що він назвав "навчанням у контексті". Це означає, що її можна навчити можливостям, про які модель не знала, використовуючи підказку без необхідності точного налаштування.



Компанія заявила, що ранні тестери зможуть спробувати контекстне вікно з 1 мільйоном токенів безкоштовно протягом тестового періоду. Розробники, які бажають отримати доступ до 1.5 Pro, можуть зареєструватися в AI Studio вже зараз.

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