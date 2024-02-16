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Ajax Systems розширює виробничі потужності у Києві

16 февраля 2024 г., 10:25
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Компанія Ajax Systems анонсувала запуск передсерійного виробництва у Києві.

Як зазначається, на заводі збиратимуть нові продукти: відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстратори Ajax NVR, клавіатури KeyPad TouchScreen та інші девайси, які були анонсовані на останній продуктовій презентації «Ajax Special Event: Керуй своїм простором».

Розширення продуктового портфоліо до 135 пристроїв та представлення систем відеоспостереження зумовило створення виробничого центру ближче до інженерів-розробників. R&D команда зможе контролювати процеси виготовлення новинок, бо виробництво нових девайсів вимагає додаткового устаткування, тестування та перевірки перед виходом на серійне виробництво.

Загальна потужність передсерійного виробництва — від 50 до 70 тис. пристроїв на місяць. Наступного року виробничі потужності планують розширити на 50%.

Також у компанії підкреслили, що зараз до напрямку передсерійного виробництва активно наймають працівників різних категорій: операторів SMD лінії, монтажників РЕА, операторів тест-стенду, складальників, сортувальників QC, операторів лонг-тесту, контролерів якості та інших інженерів. Загалом команда складатиметься з 220 людей.

Нагадаємо, навесні 2022 виробничі потужності Ajax Systems були релоковані у західний регіон України. Ще один завод компанія відкрила у Туреччині, 5 січня 2022 року.

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