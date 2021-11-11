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Как правильно выбрать монтажный шкаф для серверной: советы от Schneider Electric 

11 ноября 2021 г., 10:42
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Как правильно выбрать монтажный шкаф для серверной: советы от Schneider Electric

 

Серверные шкафы — неотъемлемая составляющая центра обработки данных (ЦОД), которая играет важную роль в поддержке IT-оборудования. И хотя на монтажные шкафы обычно приходится менее 5% затрат на физическую инфраструктуру, на протяжении всего жизненного цикла ЦОД они имеют решающее значение для обеспечения удобства и доступности обслуживания, а также гибкости расширения и управления серверными.

Schneider Electric, ведущая компания в области энергоменеджмента и автоматизации, разработала специальное пособие, которое поможет в выборе соответствующей конфигурации монтажного шкафа и панели распределения питания.

Иногда сложно предугадать, что именно будет располагаться в шкафах, но сами их характеристики и атрибуты — известны. А это позволяет подготовить соответствующий проект, учитывающий производительность шкафа с одной стороны, а планы развития и потребности клиента — с другой.

Специалисты Schneider Electric рекомендуют выбирать серверные шкафы по схеме, состоящей из четырех основных этапов:

      1. Укажите атрибуты IT-оборудования и других устройств, которые будут монтироваться в них.

      2. Определите размеры шкафа и грузоподъемность, исходя из спецификации оборудования.

      3. Выбирайте цвет, стиль дверей (криволинейные, угловые), тип замка дверей, сейсмическое крепление, и т.д.

      4. Выбирайте аксессуары для шкафов, такие как электропитание, решение для потока воздуха, управление кабелями, а также системы контроля работы и безопасности.

Помните, що наиболее дешевые версии шкафов требуют от администраторов и обслуживающего персонала серверных больше времени на управление кабелями или установку нового оборудования, что может иметь существенное влияние на конечные затраты. И наоборот, правильно подобранные современные монтажные шкафы позволяют улучшить организацию работ и повысить их эффективность. Поэтому воспользуйтесь советами в пособии How to Choose an IT Rack”, который можно загрузить по ссылке.

Одна из новых разработок от Schneider Electric — монтажный шкаф 6U Schneider Electric EcoStruxure, специально созданный для миниатюрного ЦОД. Это инновационный способ реализации серверов и сетевого оборудования, который используется в решениях edge computing. С ассортиментом монтажных шкафов, серверных и сетевых стоек, можна ознакомиться на сайте.

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