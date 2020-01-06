Fuji Xerox будет переименована и прекратит взаимодействие с Xerox

6 января 2020 г., 15:35

+22

голоса Tweet

Fujifilm Holdings официально объявила о переименовании Fuji Xerox в Fujifilm Business Innovation с апреля 2021 г. А также о том, что вновь образованная компания расширит поле своей деятельности, дополнив уже существующие направления разработкой решений в области облачных технологий, искусственного интеллекта, а также Internet of Things.

Напомним, что компания Fuji Xerox была образована, как совместное предприятие Fujifilm и Xerox в 1962 г., и ее доля в выручке FUJIFILM Holdings составляет 42%.

Также сообщается, что в марте 2021 г. истекает срок договора о технологическом сотрудничестве с Xerox, и он не будет продлен.

В рамках ранее существовавших договоренностей компаний было оговорено, что операции Fuji Xerox ограничены только азиатско-тихоокеанским регионом. Теперь же американской компании придется с нуля развивать собственную партнерскую сеть на этих рынках и напрямую конкурировать с японским производителем.

Fuji Xerox, уже под новым именем — Fujifilm Business Innovation, в свою очередь сможет расширить свой бизнес на новые территории, включая США и европейские страны.

На данный момент поставки аппаратного обеспечения Fuji Xerox в ее общем обороте занимают 56%. Выручка компаании в 2018 г. составила 9,3 млрд долл.

Напомним, Fujifilm 1 февраля 2018 г. объявила о фактическом поглощении Xerox, достигнув соглашения с акционерами последней, в рамках которого должна была быть образована новая объединенная компания. Японский холдинг намеревался приобрести 50,1% новой компании Fuji Xerox. Акционеры американской компании должны были получить 2,5 млрд долл и акции размером в 49,9% в обновленном совместном предприятии Fuji Xerox.

Однако в мае 2018 г. Xerox официально объявила о расторжении в одностороннем порядке соглашения о поглощении с японской компанией, сославшись на невыполнение Fujifilm обязательств предоставить финансовые результаты Fuji Xerox, подтвержденные независимым аудитом.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации