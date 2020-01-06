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Lenovo представила устройства ThinkSmart для работы с Microsoft Teams

6 января 2020 г., 16:12
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Lenovo представила устройства ThinkSmart для работы с Microsoft Teams

Компания Lenovo анонсировала новые устройства линейки ThinkSmart, разработанные, как отмечается, для улучшения качества индивидуальных и групповых рабочих встреч. Новый конференц-хаб ThinkSmart View позволяет пользователям управлять аудио- и видеозвонками в рабочем пространстве Microsoft Teams.

Программное обеспечение ThinkSmart Manager дает возможность удаленно управлять всеми устройствами линейки. Как заявляют разработчики, представленные новинки трансформируют деловые коммуникации, делая их доступнее, комфортнее и, при необходимости, более конфиденциальными. Для обеспечения максимально эффективного использования консоль отслеживает статус каждого девайса в режиме реального времени. В случае возникновения проблем она автоматически генерирует отчеты о возможных ошибках. Программное обеспечение защищено системой Lenovo Secure Authentication и позволяет удаленно изменять пароли и BIOS на устройствах, а также предотвращает нежелательное использование USB-портов.

Lenovo представила устройства ThinkSmart для работы с Microsoft Teams


Устройства оборудованы решением ThinkShield, которое защищает приватность пользователей.

Офисы формата "open space" способствуют развитию командной работы, создавая при этом новые вызовы для деловых коммуникаций. Наиболее очевидные из них — приватность и конфиденциальность, которые крайне необходимы в шумном офисе с устаревшими технологиями для организации и проведения встреч. Конференц-хаб ThinkSmart View на базе процессора Qualcomm APQ8053 (SoC) создает новый уровень личного общения в бизнес-среде. Устройство предлагает специальный дисплей для проведения аудио- и видеоконференций в Microsoft Teams и помогает более эффективно работать в режиме многозадачности. Пользователь может за считанные секунды начать онлайн-встречу или присоединиться к конференции лишь одним прикосновением к встроенному сенсорному дисплею. Bluetooth-гарнитура поможет устранить фоновый офисный шум и обеспечить конфиденциальность. Пользователи могут установить пин-код и использовать шторку камеры для дополнительного уровня защиты. Лаконичный и удобный дизайн хаба позволяет пользоваться им как в офисе, так и дома.

Особо подчеркивается, что компания Lenovo много лет работает над улучшением "умных" офисных помещений, поэтому создала платформу комплексных корпоративных решений. Lenovo стремится удовлетворить все потребности пользователей, проектируя устройства для работы с Microsoft Teams и Zoom Rooms. Гибкость подходов компании проявляется также в вариативности продуктов для рабочих пространств любых размеров.

Широкая экосистема устройств от партнеров компании помогает создать комфортные условия для всех участников встреч и конференций. Дисплеи от Avocor, камеры на основе искусственного интеллекта от Huddly и аудиовизуальные аксессуары от Logitech — все, что нужно для командной работы сотрудников нового поколения.

Lenovo представила устройства ThinkSmart для работы с Microsoft Teams


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