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Fozzy Group тестує штучний інтелект Kissa AI для обслуговування гостей на касі

9 августа 2021 г., 12:40
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Fozzy Group тестує штучний інтелект Kissa AI для обслуговування гостей на касі

Центр штучного інтелекту й інновацій «Лабораторія Зі» TemaBit Fozzy Group почав навчання штучного інтелекту Kissa AI в реальних умовах. Система здатна обслуговувати гостей на касі без допомоги людини. Процес від сканування товару до виставлення рахунку займає 4 секунди, що майже у 10 разів швидше, ніж робота класичної каси.

Архітектура екосистеми штучного інтелекту на цьому етапі розвитку складається зі згорткової нейромережі та системи сенсорів. У фізичному вимірі – це «портал» з трьома камерами, вагами, світловими індикаторами, екраном, сканером і платіжним терміналом. З технологією комп’ютерного зору Kissa AI розпізнає страви та формує чек для гостя. Сенсори в екосистемі, застосовуючи візуальні та голосові команди й зворотний зв’язок, допомагають людині зрозуміти штучний інтелект. Поточна «оболонка-портал» Kissa AI є прототипом і встановлена у кафе «Кантін» в столичному БЦ Silver Breeze.

Невдовзі буде додана можливість голосового спілкування з гостями. На етапі навчання Kissa AI обслуговує тільки учасників «Власного рахунку», щоб була можливість компенсувати помилки у розпізнаванні страв. Оплата відбувається автоматично, якщо у мобільному додатку «Сільпо» підключений Masterpass. Або ж потрібно сплатити безконтактно через платіжний термінал поруч.

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