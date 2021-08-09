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Суд отклонил патентный иск на 308,5 млн долл. к Apple

9 августа 2021 г., 13:25
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Как сообщает Reuters, компания Apple смогла убедить федерального судью отменить приговор на сумму 308,5 млн долл., который она получила в иске от частной лицензионной фирмы за нарушение патента, связанного с управлением цифровыми правами.

В решении, вынесенном в пошлый четверг, окружной судья США Родни Гилстрап (Rodney Gilstrap) заявил, что Personalized Media Communications (PMC) намеренно задержала подачу заявки в Управление по патентам и товарным знакам США, надеясь получить более крупную выплату.

PMC, базирующаяся в Шугар Ленд (шт Техас), заявила в своем иске 2015 года, что программное обеспечение FairPlay, используемое в сервисе Apple iTunes и App Store для дешифрования фильмов, музыки и приложений, нарушает ее патент, полученный в 2012 г.

19 марта после недельного судебного разбирательства присяжные признали виновной компанию Apple в нарушении иска.

Но уже в июле судья, который заседает в Маршалле (шт Техас), согласился с аргументацией Apple, которая настаивала на необоснованной и необъяснимой задержке раскрытия информации исцом. PMC использовала так называемую «скрытую» патентную стратегию, подавая серийные заявки, не открывая их до тех пор, пока в индустрии не будет широко внедрена технология компании.

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