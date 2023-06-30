Фонд «InnovateUkraine» у 62 млн фунтів стерлінгів націлений на посилення енергетичної безпеки України

30 июня 2023 г., 10:35

0

Tweet

Міністерство енергетики України повідомило, що за тиждень після підписання Меморандуму про Енергетичне партнерство з Міністерством закордонних справ Великої Британії, яке відбулося в межах Конференції з відновлення України у Лондоні, розпочинається реалізація перших проектів.

Зокрема, відбулася онлайн-презентація Фонду у сфері зелених інновацій «InnovateUkraine». Його створення передбачене домовленостями, підписаними Міністром енергетики Германом Галущенком та Державним міністром з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті.

Фонд «Innovate Ukraine» надаватиме гранти на підтримку бізнесу в розробленні високоінноваційних, стійких енергетичних технологій і бізнес-моделей, які можуть підтримати відновлення енергетичної системи України.

«Потрібно прискорити інновації, необхідні для відновлення енергосистеми України. Ці інновації мають сприяти енергетичній безпеці України та чистому переходу країни від вуглеводнів. У нас є необхідні умови, щоб розгорнути в Україні заводи з виробництва обладнання для екологічного переходу, від екологічного виробництва сталі - до вітрових електростанцій, від сонячних панелей - до накопичувачів енергії», - зазначив Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України, подякувавши британській стороні за створення Фонду «InnovateUkraine», який допоможе досягнути відповідних цілей.

Нагадаємо, що основна мета створення Фонду - посилення енергетичної безпеки. Загальний обсяг - 62 мільйони фунтів стерлінгів.

Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, іншу частину буде спрямовано частинами до 2025 року.

Кошти підуть на проекти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

Конкурс на отримання грантів відкритий для бізнесу як з Великої Британії, так і з інших країн. Заявки приймаються до 15 вересня.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys