Alcatel-Lucent Enterprise выпустила коммутаторы для ЦОД

22 сентября 2021 г., 15:35

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Alcatel-Lucent Enterprise объявила о выпуске новых моделей коммутаторов линейки OmniSwitch 6900, предназначенных для использования в корпоративных ЦОД и в качестве коммутаторов ядра.



Как отмечается, новые устройства разработаны в рамках стратегии ALE оптимизировать ассортимент продуктов для полного соответствия требованиям современных компаний и ключевых вертикальных секторов экономики.



Трансформация бизнес-приложений на основе гибридных и частных облачных инфраструктур для Интернета вещей и возросшие требования пользователей к пропускной способности заставляют ИТ-отделы компаний модернизировать свои ЦОД и ядро сети.



Подчеркивается, что новые коммутаторы OmniSwitch 6900 обеспечивают высочайшую скорость работы для критически важных приложений, которым требуется высокая доступность, упрощенное внедрение и управление. Продукты созданы на базе ОС Alcatel-Lucent Enterprise Operating System (AOS) и поддерживают широкий набор протоколов для виртуализации и микросегментации.



Коммутаторы уровня ToR и платформы для ядра сети предоставляют увеличенную пропускную способность с высокой плотностью портов 100 Гигабит. Это позволяет эффективно поддерживать самые требовательные процессы с максимально низкой задержкой и увеличенной производительностью для поддержания развития цифровой трансформации.



«Новый ToR коммутатор OmniSwitch 6900 решает задачи, стоящие перед центрами обработки данных в высокой пропускной способности за счет увеличения плотности портов 25/100 Gigabit Ethernet. Решение специально адаптировано для приложений, предъявляющих повышенные требования к пропускной способности, включая видеонаблюдение, видеоконференцсвязь высокой четкости, осуществляемую в режиме реального времени, и виртуальную или дополненную реальность. Она идеально подойдет для крупных сетей с большим количеством пользователей и подключенных устройств, таких как аэропорты или транспортные узлы, университеты, больницы или государственные учреждения, которые имеют свои собственные центры обработки данных», — сказал исполнительный вице-президент подразделения ALE по производству сетевой продукции Стефан Робино (Stephan Robineau).



Как и все сетевые продукты компании Alcatel-Lucent Enterprise, коммутаторы OmniSwitch 6900 поддерживают возможность управления с помощью сетевой платформы Alcatel-Lucent OmniVista, локально или в облачных средах. Основные преимущества сетевой платформы ЦОД:



Также вендор отмечает повышенную безопасность сети, построенной на представленных решениях, за счет аппаратного и программного обеспечения с сертификацией по общим критериям EAL2+, FIPS 140-2 и JTIC, а также надежной защиты от кибератак, обеспеченной диверсифицикацией образов ПО AOS.



Более высокая надежность сети обеспечивается за счет:



архитектуры виртуального шасси с обновлением ПО без остановки сервисов;

устройств и виртуальных машин с многоканальным подключением LAG и DHL;

технологии SPB (Shortest Path Bridging) для автономной и самовосстанавливающейся сетевой структуры с микросегментацией на основе L2 и L3 сервисов;



Решения созданы для критически важных сетей с поддержкой ERP/MRP и SPB для сходимости сети в случае отказов за менее чем за 50 мс.

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