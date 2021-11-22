ERC запропонує рішення багатофакторної аутентифікації від Swivel Secure

22 ноября 2021 г., 15:25

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Компанія ERC повідомляє про підписання дистриб'юторської угоди зі Swivel Secure, що пропонує гнучку та потужну платформу аутентифікації, яка допомагає мільйонам людей працювати більш ефективно та підвищує мережеву безпеку. Рішення Swivel Secure використовуються приватними та державними компаніями, представниками малого та великого бізнесу в 54 країнах світу. Компанія пропонує багатофакторне рішення, яке забезпечить інтелектуальний захист хмарної та локальної архітектури.

Продукт AuthControl Sentry забезпечує розширену багатофакторну аутентифікацію на основі ризиків у поєднанні із єдиним входом SSO, із застосуванням запатентованої технології PINsafe для безпечного доступу користувачів до будь-яких програм.

ERC бере на себе зобов'язання щодо повного дистриб'юторського супроводу та післяпродажного обслуговування не тільки в Україні, а й у Вірменії, Білорусії, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. У найближчих планах компаній забезпечити доступність рішень для користувачів та провести навчання фахівців, а також низка маркетингових заходів.

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