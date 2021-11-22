AVerMedia выпустила сдвоенную веб-камеру DUALCAM PW313D

22 ноября 2021 г., 14:35

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Компания AVerMedia Technologies анонсировала сдвоенную камеру DUALCAM — PW313D. Новинка предлагает гибкость съемки и высокое качество изображения, в первую очередь, нацеливаясь на стримеров, творцов и преподавателей.

В корпусе AVerMedia DUALCAM объединены две камеры: одна с сенсором 2 Мп, разрешением видео Full HD (соотношение сторон 16:9) и углом обзора по диагонали 71 градус. Вторая же с сенсором 5 Мп, разрешением видео 2592×1944 (соотношение сторон 4:3) и углом обзора по диагонали 76 градусов.

Обе камеры оснащены системой автофокусировки, которая обеспечивает четкость объекта съемки даже при сложном освещении. Также в камерах использованы отдельные микрофоны с системой шумоподавления и дальностью уверенного захвата голоса до трех метров.

Для крепления в AVerMedia DUALCAM использована универсальная подставка, которая позволяет расположить камеру на мониторе или ставить ее прямо на стол. Также снизу подставки имеется металлическое штативное гнездо, поэтому при необходимости камеру можно установить как на комплектном, так и на любом другом штативе с креплением ¼ дюйма.

Сам камерный модуль на подставке может только наклоняться, но не вращается вправо/влево. Однако это частично компенсируется возможностью проворачивания камер вверх/вниз вокруг своей оси. Поэтому камеры можно разместить так, что они будут смотреть даже в противоположные стороны. Это позволяет одновременно снимать себя и еще какой-то объект (стол с опытами, доску с примерами, сидящего напротив собеседника, клавиатуру и мышку на которых играете, или что угодно, что вы пытаетесь продемонстрировать).

В модели AVerMedia DUALCAM PW313D интегрированы две шторки, позволяющие закрывать объективы камеры как по отдельности, так и обе вместе.

Для AVerMedia DUALCAM предлагается бесплатная фирменная утилита CamEngine 4. С ее помощью можно не только корректировать цвета, переворачивать видео или переключать режимы автофокуса, но и получить доступ к продвинутым опциям. Например, она дает возможность свести видео с двух камер, получив «картинку в картинке», или откорректировать искажение перспективы, будто съемка ведется не со стороны, а непосредственно над объектом. Также с CamEngine 4 можно задать «горячие клавиши» для смены режимов съемки, активации эффектов или переключения между камерами.

Появление AVerMedia DUALCAM в украинской рознице намечено на начало следующего года. Ориентировочная цена комплекта с камерой, кабелем USB-A — USB-C и мини-штативом составит около 6100 грн.

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