Epic проти Google. Шоу починається

8 ноября 2023 г., 16:25

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У федеральному суді Сан-Франциско розпочалося слухання справи за позовом Epic проти Google. Аналогічний позов до Apple Epic, як ви пам'ятаєте, практично програв і зараз готується слухання апеляції.

Першого дня сторони подали свої вступні заяви. Юрист Epic описав картину світу, в якій Google перешкоджає розробникам конкурувати з ним на ринку встановлення програм. Щоправда, за словами юриста, для цього Google платить деяким розробникам. Так, Google дозволяє sideloading додатків. Але при цьому створює перешкоди користувачам, які хотіли б цим скористатися. Адвокат також спробував запобігти звинуваченню у порушенні політик Play Market, яке Epic здійснив, активувавши альтернативні платежі та sideloading. Він заявив, що Epic справді так зробив, але це не зашкодило користувачам.

Google, маючи приклад процесу з Apple, явно вирішив рухатися в тому ж напрямку – адвокат Google почав з необхідності визначити ринок, про який йдеться. Якщо пам'ятаєте, саме це питання було одним з головних у минулому процесі й суддя тоді не погодилася з Epic, що Apple є монополістом на ринку додатків для iOS, розглядаючи питання про конкуренцію на ринку ігрових пристроїв. Так само, з погляду Google, треба розглядати питання і в цьому випадку – мова повинна йти про весь ринок ігор для мобільних пристроїв, і Google на ньому конкурує як мінімум з Apple.

Угоди, які Epic ставить у провину Google, є насправді угодами проти фрагментації, які Google змушений укладати, щоб забезпечити працездатність додатків на будь-якому пристрої з Android, через який магазин вони не були б встановлені.

Далі викликали двох свідків – Стіва Еллісона, голову Epic Games Store, та Бенджаміна Саймона, голову компанії-розробника. Еллісон розповів, що магазин додатків Epic бере набагато менше комісії, ніж Google та Apple, і в результаті Steam, Windows Store та Discord також знизили свої комісії. А Саймон розповів, як у нього поменшало підписників на сайті після того, як Google заборонив йому використовувати кнопку оплати в додатку.

Загалом, шоу лише розпочинається. Буде цікаво.

Epic проти Google. Шоу починається

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