Ekran System змінює назву на Syteca

25 ноября 2024 г., 14:35

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Компанія BAKOTECH, дистрібьютор Ekran System, повідомила, що вендор ухвалив рішення змінити назву на Syteca.

Як зазначається, нова назва відображає еволюцію продукту вендора та його зростання як надійного постачальника, що надає можливості, необхідні для посилення кібербезпеки організацій.

Платформа Syteca - це рішення для кібербезпеки, яке успадкувало всю функціональність системи Ekran, але водночас розширило можливості управління привілейованим доступом (PAM) та моніторингу активності користувачів (UAM) у більш клієнтоорієнтований спосіб. Підкреслюється, що з Syteca замовник отримує інструменти кібербезпеки, необхідні для ефективного управління ризиками, пов’язаними з людським фактором.

«Перехід від Ekran System до Syteca – це більше, ніж просто зміна назви. Наша команда й процеси залишаються незмінними, тоді як нове ім’я відображає посилений підхід до кібербезпеки, за який нас цінують», коментує подію Олег Шомонко, генеральний директор Ekran System.

У саму назву Syteca закладено три основні принципи: Система (System), Технологія (Technology) та Доступ (Access). Оновлена компанія будується на міцному фундаменті, закладеному Ekran System, і є комплексною безпековою платформою. Вона створює передові технологічні рішення для покращення моніторингу активності користувачів, надання захищеного доступу до критично важливих систем та посилення інцидент-менеджменту. Отже, платформа зосереджується на захисті бізнесу зсередини. Завдяки цьому організації-клієнти Syteca запобігають внутрішнім інцидентам та можуть бути спокійними щодо збереження конфіденційних даних.

Всі поточні ліцензії Ekran System залишаються в силі. Зміни стосуються лише бренду вендора.

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