Lenovo запускає програму ThinkShield Firmware Assurance для захисту вище і нижче ОС

25 ноября 2024 г., 15:33

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Компанія Lenovo оголосила про випуск ThinkShield Firmware Assurance в рамках свого портфеля рішень з кібербезпеки корпоративного рівня. ThinkShield Firmware Assurance - унікальне рішення для OEM-виробників комп'ютерів, що забезпечує глибоку видимість і захист нижче рівня операційної системи (ОС) завдяки використанню архітектури Zero Trust Architecture (ZTA) на рівні компонентів для отримання точніших і дієвіших даних з управління ризиками.



Як парадигма безпеки, ZTA однозначно ідентифікує користувачів і пристрої для надання відповідних рівнів доступу, щоб бізнес міг працювати з меншим ризиком та мінімальними обмеженнями. ZTA - це критично важлива основа для зниження ризиків, оскільки організації прагнуть завершити впровадження Zero-Trust.



За прогнозами Gartner, до 2026 року тільки 10% великих підприємств матимуть зрілу і вимірювану програму Zero-Trust, тоді як у 2023 році їх налічувалося менш як 1%. Через недостатню видимість компонентів пристроїв, яка може стати ще більшою проблемою в гібридному робочому середовищі, організаціям часто важко визначити рівень ризику, що походить від їхнього апаратного і вбудованого програмного забезпечення. Увімкнення ThinkShield Firmware Assurance робить корпоративні ПК і мережі, які вони обслуговують, безпечнішими з погляду дизайну та допомагає досягти цілей ZTA.



ThinkShield Firmware Assurance забезпечує управління критично важливими компонентами за допомогою докладних вимірювань, які можна проаналізувати й оцінити ризик, щоб кожному пристрою було присвоєно свій рівень довіри. На відміну від підходів до забезпечення безпеки кінцевих точок, заснованих на програмному забезпеченні сторонніх виробників, у ThinkShield Firmware Assurance використовується спеціальний вбудований контролер, який перевіряє критично важливі компоненти та конфігурацію під час завантаження, щоб забезпечити корінь довіри до платформи.



ThinkShield Firmware Assurance можна оперативно розгорнути, щоб ІТ-команди могли швидше й ефективніше контролювати парк ПК і мережі. За допомогою цього нового рішення безпеки організації можуть запобігти встановленню програмного забезпечення та компонентів вбудованого ПЗ, які не підписані визнаними та схваленими сертифікатами. Крім того, можна запобігти несанкціонованій зміні політик BIOS і забезпечити автоматичне відновлення політик BIOS.



«Інновації Lenovo в галузі обчислювальної техніки, що тривають, сприяють виконанню її зобов'язань зі створення більш інтелектуального штучного інтелекту для всіх, а кібербезпека є одним з найбільш важливих елементів, що визначають, як і де впроваджується штучний інтелект. Це ключова причина, через яку ми зосередилися на ланцюжку постачання безпеці нижче та вище за ОС», - каже Німа Байаті (Nima Baiati), виконавчий директор і генеральний директор підрозділу комерційних рішень із кібербезпеки компанії Lenovo. «ThinkShield Firmware Assurance - це унікальне рішення, покликане допомогти клієнтам краще керувати ризиками і знижувати їх з більшою впевненістю і розумінням».



ThinkShield - це портфель рішень Lenovo в галузі безпеки, що містить апаратне і програмне забезпечення, а також послуги. Портфель для комплексної наскрізної безпеки надає передові рішення у вигляді вбудованого захисту платформи і пристроїв, захисту від загроз та даних, а також інструменти управління безпекою, які допомагають захистити важливу бізнес-інформацію. Із заводського цеху прямо в руки клієнтів ThinkShield забезпечує підвищену безпеку пристроїв.



ThinkShield охоплює всі рівні захисту та безпеки, включно з:



- Забезпечення ланцюжка постачань: Lenovo - один із перших і єдиних OEM-виробників ПК із рішенням для забезпечення надійності ланцюжка постачань, створеним спільно з Intel і AMD, що дає змогу клієнтам перевіряти апаратні компоненти пристроїв щодо несанкціонованого доступу із заводського цеху прямо в руки своїх співробітників.



- Нижче операційної системи: Вбудовані рішення ThinkShield охоплюють апаратне забезпечення, мікропрограму, операційну систему і хмару, захищаючи від апаратних атак, допомагаючи забезпечити цілісність мікропрограми та попереджаючи в реальному часі про будь-які спроби атак.



- Операційна система в хмару: управління безпекою, що містить захист кінцевих точок на основі штучного інтелекту, захист від роботи з будь-якого місця, віддалене управління, резервне копіювання в хмару, аутентифікацію без пароля, захист даних, запатентоване рішення для захисту браузера, електронної пошти та файлового провідника, а також рішення для автоматичного виправлення BIOS.



Рішення ThinkShield Firmware Assurance вже доступне на ринках по всьому світу.

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