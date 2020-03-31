Доход Huawei в 2019 г. вырос на 19% и достиг 120 млрд. долл.

31 марта 2020 г., 16:25

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Компания Huawei представила годовой отчет за 2019 г., отражающий высокие показатели деловой активности. Выручка компании от продаж по всему миру в минувшем году составила 858,8 млрд юаней (около 120 млрд. долл.), что на 19,1% больше показателей 2018 г. Чистая прибыль Huawei достигла 62,7 млрд юаней (8,8 млрд. долл.), а объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, достиг 91,4 млрд юаней (12,9 млрд. долл.), продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года. В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в научно-исследовательскую деятельность 15,3% своей выручки за 2019 г., или 131,7 млрд юаней (18,5 млрд. долл.). Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 600 млрд юаней (84,5 млрд. долл.).

В 2019 г. бизнес-группа Huawei Carrier заняла лидирующие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие передовых технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами – операторами связи создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. Решение Huawei для базовых станций RuralStar позволяет эффективно справляться с проблемами покрытия в сельской местности. В настоящее время оно применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным Интернетом. В 2019 г. выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 296,7 млрд юаней (41,8 млрд. долл.).

Бизнес-группа Huawei Enterprise продолжает помогать клиентам из множества самых разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и закладывать фундамент цифрового мира. Свыше 700 городов и 228 компаний из списка Fortune Global 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации. В 2019 г. компания Huawei анонсировала новую стратегию в сфере компьютерных вычислений, нацеленную на подготовку плодородной почвы для будущего роста и процветания интеллектуального мира. В рамках этой стратегии компания представила самый быстрый в мире процессор искусственного интеллекта Ascend 910 и кластер Atlas 900, призванный ускорить обучение ИИ. В 2019 г. выручка от продаж компании Huawei в сегменте корпоративных решений достигла 89,7 млрд юаней (12,6 млрд. долл.), что на 8,6% выше показателя предыдущего года.

Бизнес-группа Huawei Consumer по-прежнему устойчиво растет; поставки смартфонов за прошлый год составили 240 млн единиц. Компания сообщает об успешном продвижении в области разработки экосистемы «Искусственный интеллект на все случаи жизни» (Seamless AI Life), охватывающей все возможные варианты применения и различные устройства, в том числе персональные компьютеры, планшеты, носимую электронику и интеллектуальные дисплеи. В 2019 г. выручка бизнес-группы Huawei Consumer возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, составив 467,3 млрд китайских юаней (65,8 млрд. долл.).

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