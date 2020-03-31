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Supermicro представила решения на базе SAP HANA для гиперконвергированной инфраструктуры

31 марта 2020 г., 16:54
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Supermicro представила решения на базе SAP HANA для гиперконвергированной инфраструктуры

Компания Super Micro Computer представила новые серверы SAP HANA, получившие сертификат SAP на соответствие гиперконвергированной инфраструктуре VMware HCI. Сертифицированные по параметрам VMware vSphere и vSAN серверы Supermicro оснащаются процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения с модулями постоянной памяти Intel Optane.

Системы SYS-2029U-E1CRT и SYS-6029U-E1CRT4 от Supermicro прошли сертификацию на соответствие параметрам VMWare vSAN 6.6, vSphere 6.7 и SAP HANA 2.0.

HCI на базе VMware vSAN объединяет в единой системе вычислительные ресурсы, хранилище данных и гипервизор, упрощая архитектуру баз данных и повышая их гибкость. Такой подход решает основные проблемы традиционных архитектур, и, в частности, хранилищ SAN и NAS, включая характерные для них трудности с сетевым взаимодействием. В HCI используется хранилище с прямым подключением в формате SDS (программно-определяемого хранилища).

«Команда VMware рада сотрудничать с Supermicro в вопросах создания новейших платформ на базе VMware vSAN, сертифицированных под параметры SAP HANA, — заявил вице-президент маркетингового подразделения HCI VMware Ли Касуэлл (Lee Caswell). — Высокопроизводительные базы данных представляют собой новейшие прикладные сценарии, использующие преимущества гиперконвергированной инфраструктуры (HCI) с точки зрения соотношения цены и производительности. С помощью продуктов от VMware vSAN и Supermicro пользователи могут выполнять самые масштабные задачи сфер разработки и производства в среде SAP HANA с 64 узлами и максимальной емкостью памяти на уровне 192 Тб».


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