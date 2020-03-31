Supermicro представила решения на базе SAP HANA для гиперконвергированной инфраструктуры

31 марта 2020 г., 16:54

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Компания Super Micro Computer представила новые серверы SAP HANA, получившие сертификат SAP на соответствие гиперконвергированной инфраструктуре VMware HCI. Сертифицированные по параметрам VMware vSphere и vSAN серверы Supermicro оснащаются процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения с модулями постоянной памяти Intel Optane.

Системы SYS-2029U-E1CRT и SYS-6029U-E1CRT4 от Supermicro прошли сертификацию на соответствие параметрам VMWare vSAN 6.6, vSphere 6.7 и SAP HANA 2.0.

HCI на базе VMware vSAN объединяет в единой системе вычислительные ресурсы, хранилище данных и гипервизор, упрощая архитектуру баз данных и повышая их гибкость. Такой подход решает основные проблемы традиционных архитектур, и, в частности, хранилищ SAN и NAS, включая характерные для них трудности с сетевым взаимодействием. В HCI используется хранилище с прямым подключением в формате SDS (программно-определяемого хранилища).

«Команда VMware рада сотрудничать с Supermicro в вопросах создания новейших платформ на базе VMware vSAN, сертифицированных под параметры SAP HANA, — заявил вице-президент маркетингового подразделения HCI VMware Ли Касуэлл (Lee Caswell). — Высокопроизводительные базы данных представляют собой новейшие прикладные сценарии, использующие преимущества гиперконвергированной инфраструктуры (HCI) с точки зрения соотношения цены и производительности. С помощью продуктов от VMware vSAN и Supermicro пользователи могут выполнять самые масштабные задачи сфер разработки и производства в среде SAP HANA с 64 узлами и максимальной емкостью памяти на уровне 192 Тб».

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