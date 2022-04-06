DJI допомогає російським агресорам

6 апреля 2022 г., 13:55

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На онлайновому пресбрифінгу Держспецзв’язку йшлося про виявлення спеціалістами цій організації зливу інформації з дронів DJI російським військовим.

Як розповів Віктор Жора, заступник Голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, від початку березня з різних джерел були отримані свідчення того, що комплекси AeroScope були відключені для України. Не тільки для дронів, які використовують військові, а й тих, що використовуються на інших об'єктах. Зникла й технічна можливість під'єднати нові пристрої. Проведене Україною дослідження підтвердило, що компанія допомагає росіянам в атаках на українські безпілотники та їхніх операторів. Він зазначив, що експерти Держспецзв'язку мають докази того, що технологія продовжує працювати на тих самих комплексах, придбаних російською стороною. Оскільки артудари російських військ по точках старту дронів DJI, які використовують українці, мають масовий характер.

Слід мати на увазі, кожен дрон DJI, що є проданий від 2017 року, автоматично транслює сигнал, який визначає положення, висоту, швидкість, напрямок, серійний номер та розташування оператора дрона. Всі ці відомості можна отримувати за допомогою комплексу AeroScope.

Адже зафіксовані обстріли по місцях зльоту дронів Mavic 2, Mavic 3, Phantom, Air 2S і навіть Mini 2.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров направив гендиректору DJI Ван Тау листа, у якому закликав компанію зупинити бізнес в РФ до припинення російської агресії в Україні, і попросив надати українському Уряду інформацію про зареєстровані в Україні продукти компанії. Він також попросив увімкнути для українських користувачів розширену функцію DJI AeroScope, блокувати всі продукти DJI, що функціонують в Україні, але придбані та активовані в інших країнах, та блокувати всі продукти DJI, придбані та активовані російською мовою у рф, Сирії та Лівані.

У відповідь компанія DJI зауважила, що в дронах неможливо відключити функцію передавання інформації про політ на приймачі системи DJI AeroScope. Також DJI стверджує, що не змінювали функціональності системи AeroScope в Україні, і що "багато українських блоків AeroScope все ще функціонують". Компанія припускає, що українські комплекси AeroScope могли бути вимкнені через відключення електроенергії або інтернету. Проте це не так.

Україна представила рекомендації з використання дронів DJI. Вони знижують можливості AeroScope та дозволяють захистити операторів. Але навіть дотримання цих рекомендацій не забезпечує цілковитої безпеки ані для наших військових, ані для інших користувачів. Єдиним, що забезпечить безпечність експлуатації дронів DJI, є блокування всіх продуктів DJI, що функціонують в Україні, але придбані та активовані в інших країнах, та також придбані й активовані російською мовою у рф, Сирії та Лівані.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист