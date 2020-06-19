Dell EMC PowerScale раскроет потенциал неструктурированных данных

19 июня 2020 г., 13:35

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Dell, сообщила о том, что вендор анонсировал новое семейство систем хранения неструктурированных данных, Dell EMC PowerScale, оснащённое лидирующими в своей категории программным обеспечением и серверные оборудованием.



Dell EMC PowerScale работает на операционной системе OneFS следующего поколения с поддержкой лидирующих систем администрирования и оркестровки, таких как Ansible и Kubernetes. Оно включает в себя новые узлы флэш-памяти и NVMe на базе PowerEdge, а также существующие гибридные и архивные флэш-узлы Isilon под управлением OneFS 9.0. Компактный форм-фактор 1U и минимальный размер кластера в новых узлах F200 и NVMe F600 делают PowerScale идеальным вариантом для для развёртывания не только в ЦОД, но и на границе сети.



PowerScale обеспечивает до 15,8 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS) на кластер – производительность, необходимую для требовательных рабочих нагрузок ИИ, аналитики, IoT, цифровых медиа, здравоохранения и пр. Новые флэш-узлы PowerScale F200 в пять раз быстрее своего предшественника, а усовершенствованная встроенная редукция (дедупликация и сжатие) данных повышает эффективность платформы в шесть раз.



Кластеры PowerScale можно масштабировать от 11 ТБ физической ёмкости до 60 ПБ без прерывания обслуживания заказчиков. На добавление узлы в кластер (PowerScale или Isilon) уходит всего 60 секунд. Интеллектуальная автоматизация масштабирования обеспечивает оптимальное распределение ресурсов и наиболее эффективное использование возможностей кластера. Благодаря гибким политикам отработки отказа PowerScale может выдерживать сбои сразу в нескольких узлах, а коэффициент использования хранилища в кластере достигает 85%.



ПО Dell EMC DataIQ помогает компаниям лучше контролировать файловые и объектные данные из локальных и публичных облачных хранилищ, представляя их в едином централизованном виде. Средства инфраструктурного мониторинга, Dell EMC CloudIQ, сочетают машинное обучение и человеческий опыт для оперативного и исторического анализа производительности и доступных ресурсов. PowerScale поддерживает множество файловых проколов и напрямую соединяется с основными облачными платформами как управляемый сервис.



Как отметили в компании, ожидается, что к 2024 году объем корпоративных хранилищ неструктурированных файловых и объектных данных утроится. В эту эпоху предприятиям нужен простой, цельный и экономически эффективный способ хранения и использования неструктурированных данных для продвижения инноваций, создания (конкурентных) отличий и быстрого вывода продуктов на рынок.



По заявлению представителей «Elcore Украина», EMC PowerScale OneFS 9.0, узлы PowerScale и DataIQ уже доступны к заказу. Гибкие опции оплаты только за используемые ресурсы (Dell Technologies On Demand) позволяют клиентам PowerScale оперативно и экономически оптимально реагировать на пики рабочих нагрузок и необходимость введения новых услуг.

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