«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell начали рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГц

19 июня 2020 г., 12:55

0

Tweet

В соответствии с Указом Президента Украины № 497 от 08 июля 2019 года «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету» и утвержденной НКРСИ «Дорожной карты мероприятий по рефармингу», 19 июня 2020 года телеком операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами диапазона 900 МГц. В результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи.

По плану на лето 2020 года, операторы должны выполнить обмен радиочастотами в восьми западных областях Украины, первой из которых стала Закарпатская. В дальнейшем мероприятия по рефармингу будут охватывать другие регионы Украины и полностью завершатся до конца 2020 г. Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключать на короткое время и перезагружать свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при самой низкой нагрузке на сети, что призвано минимизировать возможное снижение качества связи.



Напомним, что в соответствии с условиями новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G-покрытием 90% населения страны, в том числе населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру, и др.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации