В рамках оборонного кластера Brave1 тестують універсального наземного робота

9 января 2024 г., 13:25

Наземний робот D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники кластера оборонних технологій Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки.

Бойова частина робота повністю знімна. Вона вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників – інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Наразі команда працює над масштабуванням виробництва.

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