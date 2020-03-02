DC-Link становится дистрибьютором Zyxel

2 марта 2020 г., 14:15

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Компании DC-Link и Zyxel Networks официально объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.

В рамках достигнутых договоренностей DC-Link становится официальным дистрибьютором продукции Zyxel Networks на территории Украины.



Как сообщается, DC-Link займется дистрибьюцией и технической поддержкой межсетевых экранов, коммутаторов, WiFi и LTE оборудования Zyxel с фокусом на предприятия малого и среднего бизнеса, а также системных интеграторов.



Отмечается, что Zyxel - один из старейших мировых производителей высококачественного сетевого оборудования. Продукция компании хорошо известна на нашем рынке. В 2017 году компания объявила о реструктуризации бизнеса в регионе, в рамках которой сосредоточилась на разработке и производстве сетевого оборудования для средних и малых предприятий.



«Мы рады усилить наш канал дистрибуции в Украине таким активным и быстрорастущим игроком как DC-Link. Полагаю, что совместно с DC Link мы в короткие сроки добьемся в Украине ощутимых результатов. Команда Zyxel будет оказывать всестороннюю поддержку партнерам DC-Link – системным интеграторам, Интернет-магазинам, розничным игрокам, используя все наши ресурсы – маркетинговые и технические - и наращивая присутствие на Украинском рынке, заботясь в первую очередь о нуждах нашего с DC-Link канала продаж», заявил Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel в странах СНГ.

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