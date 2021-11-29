Zyxel выпустила уличную точку доступа стандарта Wi-Fi 6

29 ноября 2021 г., 12:35

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Компания DC-Link, официальный дистрибьютор Zyxel Networks в Украине, сообщила о том, что производитель представил новую влагозащищенную уличную точку доступа стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6).



Как отмечается, преимущество стандарта 802.11ax заключается в использовании несколько передовых технологий. Например, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (ODFMA), повторное пространственное использование spatial reuse и Basic Service Set coloring (BSS), известная как цветовая кодировка.



Zyxel NWA55AXE – полноценная точка доступа Wi-Fi 6, с поддержкой основных функций 802.11ax, повышающих производительность и емкость беспроводной сети. За счет одновременной передачи данных нескольким клиентам NWA55AXE обеспечивает максимальную эффективность и полностью устраняет «конкуренцию» за канал между беспроводными устройствами.



Подчеркивается, что Zyxel NWA55AXE функционирует в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростью передачи данных до 1775 Мбит/сек. Это означает высокую скорость при больших объемах передаваемого трафика и высокой плотности пользовательских устройств. Точка доступа позволяет расширить покрытие беспроводной сети и эффективнее внедрять «Интернет вещей».



Устройство соответствует стандарту IP55 - новинка защищена от атмосферных воздействий и суровых условий окружающей среды. Устройство представляет собой оптимальное решение для расширения беспроводной сети за пределами зданий.



Используемая технология Zyxel Smart Mesh не только формирует динамические беспроводные каналы между точками доступа для расширения покрытия, но также может обеспечивать беспроводное соединение от одного здания к другому.



NWA55AXE позволяет владельцам небольших предприятий самостоятельно развернуть емкую и быструю Wi-Fi 6 сеть для сотрудников и гостей. Поддерживается как локальное управление через веб-интерфейс, так и централизованное управление средствами системы управления сетью Zyxel Nebula.



Из-за частотной «конкуренции» с сигналом сотовых сетей производительность Wi-Fi постепенно падает. Скорость передачи данных уменьшается. Для решения этой проблемы и снижения помех до минимума точка доступа NWA55AXE оснащена специальными фильтрами. Это позволяет свободно размещать устройство вблизи антенн 4G/5G.

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