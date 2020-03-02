Cisco расширила Cloud Services Stack

2 марта 2020 г., 14:45

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Компания Cisco анонсировала решения в области мобильной связи, призванные помочь провайдерам телекоммуникационных услуг увеличить прибыльность инфраструктур 5G.

Так представленное Cisco облачное мобильное пакетное ядро Cloud Services Stack for Mobility призвано ускорить внедрение мобильных сервисов 4G и 5G при снижении издержек интеграции и уменьшении общей сложности сети. Решение представляет собой NFVI-платформу операторского класса, преинтегрированную, прошедшую валидацию, имеющую встроенные средства информационной безопасности, автоматизации и обеспечения исполнения, функционирующую в архитектурах на базе Cisco UCS и Cisco Nexus. Установку и поддержку осуществляет подразделение Cisco Customer Experience.

«Критичным фактором для ускорения развертывания 5G является наличие опытных и квалифицированных специалистов для интеграции комплексных решений, — пояснил Дэйв Малик (Dave Malik), главный архитектор подразделения Cisco Customer Experience. — Текущая ситуация с наличием разнородных технологических стеков требует для обеспечения масштабного бесшовного взаимодействия разносторонней инженерной подготовки. Опыт и знания специалистов Cisco Customer Experience, полученные в ходе работы с глобальными сервис-провайдерами и необходимые для управления жизненным циклом и ускоренного развертывания крупных мобильных проектов, помогут заказчикам ускорить существенно повысить прибыльность».

В новом решении для сервисной границы Cisco Cloud Services Stack for Content Delivery для предотвращения перегрузки сети и улучшения качества, получаемого пользователем видео, используется нативно-облачный сервисный стек с выделенным нативно-облачным приложением доставки контента. Это новое предложение позволяет реализовать модель распределения доходов между Cisco и заказчиками (сервис-провайдерами и поставщиками контента), чтобы поднять выручку, повысить рентабельность 5G и ускорить привлечение новых производителей контента.

В свою очередь, Cisco Cloud Services Stack for Residential предназначен для улучшения функционирования и повышения производительности сетей доступа в жилом секторе. Он позволяет реализовать нативную облачную архитектуру для шлюза широкополосной сети с централизованной плоскостью управления, повышенной устойчивостью сети и упрощенными эксплуатационными процессами. Такой подход с применением нативно-облачной архитектуры также предполагает наличие распределенной плоскости пользователей, которая повышает общую сетевую производительность, отодвигая решения переадресации ближе к пользователю и открывая сетевые архитектуры для новых доходов и новых граничных сервисов, таких, как доставка контента.

Кроме того, Cisco анонсировала новые платы для маршрутизаторов Aggregation Services Routers (ASR) 9000 с интерфейсами 400GbE, для которых заявлена более чем втрое увеличенная производительность. Новые платы оптимизированы для граничной маршрутизации в сетях сервис-провайдеров и дата-центров, в корпоративных частных опорных сетях. Также Cisco представила маршрутизатор Network Convergence System (NCS) 5700, производительность которого с высокоплотными интерфейсами 400GbE выросла в четыре раза.

Развивая концепцию open RAN для сетей 5G, Cisco представляет новые модели маршрутизатора Cisco NCS 540 5G (fronthaul router) для бесшовного пакетного транспорта потоков CPRI (Common Public Radio Interface). Маршрутизатор, поддерживающий до 300 Гбит/с, отличается простотой эксплуатации и работает в единой программной Cisco IOS XR — от ядра до сети доступа.

Также Cisco впервые предлагает сервис-провайдерам монетизировать их доверенные сети. Для корпоративных заказчиков, которым требуются более высокие стандарты защиты соединений, создаются доверенные маршруты, предлагаемые за отдельную плату. Сервис Cisco Crosswork Trust Insights собирает данные для определения более доверенных путей маршрутизации. Затем механизм Cisco Crosswork Optimization Engine автоматизирует и оптимизирует маршруты, используя сегментную маршрутизацию (segment routing) с учетом метрик доверия.

А представленное Cisco интегрированное решение для упрощения сквозного конфигурирования Crosswork Network Controller призвано кардинально облегчить заказчикам выполнение комплексных операций. Интеллектуальный контроль полосы пропускания и обзор сетевых и сервисных ресурсов позволит повысить качество, ускорить окупаемость и сократить сроки устранения уязвимостей.

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