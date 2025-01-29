Данія надасть стратегічну підтримку в посиленні та розвитку української енергосистеми

29 января 2025 г., 10:25

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Міністерство енергетики України розраховує на стратегічну підтримку Данії для посилення української енергетичної системи та подальшого її розвитку.

Презентація трирічної програми Дансько-українського партнерства відбулася у Києві. Стратегія базується на актуальних потребах і планах України, які полягають, зокрема, й у відновленні та розвитку енергетичної інфраструктури. Одним із принципів партнерства залишатиметься забезпечення енергетичної безпеки, «зелений» перехід, також Данія і надалі підтримуватиме Україну на шляху європейської інтеграції.

Роман Андарак, заступник міністра енергетики, подякував данським партнерам за співпрацю і готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях відновлення та розвитку енергетичного сектору. «З вашою підтримкою та підтримкою інших міжнародних партнерів ми, звичайно, будемо продовжувати ремонтувати і відновлювати енергетичну інфраструктуру, яку цілеспрямовано руйнує росія. Але ми повинні зосередитися не лише на ремонтних кампаніях, але й думати про майбутнє, проекти розвитку та трансформації. Одним із важливих напрямків, зокрема, є відновлювана енергетика: кожен оберт вітрової турбіни є внеском в енергетичну незалежність», - зазначив заступник міністра.

Під час заходу посол Данії Олє Егберг Міккельсен в Україні наголосив, що важливим напрямком співпраці між країнами залишається озброєння та засоби захисту.Також він зазначив, що Данія та Україна вже мають успішні проекти співпраці з питань відновлення інфраструктури, зокрема у Миколаєві.

Презентовану Стратегію розроблено данською стороною за участі представників експертного середовища та, зокрема, у консультаціях з Міністерством енергетики України. Затвердження документа Міністерством закордонних справ Данії очікується найближчим часом.

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