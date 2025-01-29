Дохід SAP за фінансовий рік зріс на 10% до 34,17 млрд євро

29 января 2025 г., 9:35

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Компанія SAP повідомила про результати за четвертий фінансовий квартал.

Дохід за звітний період зріс на 10% до 9,38 млрд євро, перевершивши прогнози аналітиків у 9,1 млрд євро. Операційний прибуток підскочив на 24% до 2,44 млрд євро, очікування ринку було 2,25 млрд євро.

Дохід від хмарних рішень склав 4,67 млрд євро за квартал і 17,21 млрд євро за рік - зростання на 27% та 26% відповідно.

Тим часом, дохід від хмарних ERP-систем за рік зріс на 34%. Продажі ліцензій на програмне забезпечення знизилися на 19% до 680 млн євро.

Генеральний директор SAP Крістіан Кляйн (Christian Klein) заявив, що результати підтверджують успіх стратегічного переходу компанії на хмарні підписки. «Чотири роки тому акції SAP зазнали удару, коли ми оголосили про наш план трансформації компанії, - зазначив він. - Екасперти ринку мали серйозні сумніви, що ми зможемо це зробити, але ми виконали всі наші стратегічні обіцянки».

За підсумками 2024 фінансовому року дохід SAP зріс на 10% до 34,17 млрд євро.

SAP підвищила прогноз прибутку і доходів на цей рік завдяки подальшому зміцненню свого хмарного бізнесу за допомогою штучного інтелекту. Тепер компанія очікує, що операційний прибуток складе від 10,3 млрд євро до 10,6 млрд євро, порівняно з попереднім прогнозом у 10,2 млрд євро.

Компанія також повідомила, що дохід від хмарних сервісів становитиме 21,6-21,9 млрд євро, порівняно з попереднім прогнозом у 21,5 млрд євро.

Компанія також повідомила, що досягла прогресу в реалізації своїх планів щодо впровадження штучного інтелекту у весь свій продуктовий портфель. За словами Кляйна, половина її хмарних замовлень у четвертому кварталі включала функції АІ.

Незважаючи на сильні результати, акції SAP впали майже на 2% на початку торгів у вівторок. Аналітики припускають, що це може буте пов'язане із заявою компанії про те, що вона очікує, що зростання її хмарного беклогу «дещо сповільниться» у 2025 році.

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