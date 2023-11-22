Усі дев’ять атомних блоків на українських АЕС під’єднані до енергосистеми

22 ноября 2023 г., 10:35

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Міністерство енергетики України повідомило, що фахівці НАЕК «Енергоатом» завершили планові ремонти на останньому, дев'ятому блоці вітчизняної АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.



«Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Міністр відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків, аби встигнути провести ремонти та зробити усе необхідне, щоб блоки працювали і видавали електроенергію в мережу до завершення поточного ОЗП.



«Також фахівці «Енергоатому» спільно з нашими партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції. Отже, ми не тільки вчасно завершили ремонти, але й поставили крапку в монополії росії на цьому сегменті ринку ядерного палива», - додав Герман Галущенко.

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